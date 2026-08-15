Mercato FC Nantes : Kita négocie un transfert en Lybie  

Le FC Nantes pourrait enregistrer un nouveau départ. Ali Yousuf est proche de quitter les Canaris pour rejoindre Al-Ittihad Tripoli.

Mercato FC Nantes : Ali Yousuf vers la Lybie cet été ?

La suite après cette publicité

Ali Yousuf prépare ses valises. Le défenseur libyen du FC Nantes négocie son transfert vers Al-Ittihad Tripoli. Montant du deal : environ un million d’euros. Les Canaris s’apprêtent ainsi à libérer leur roc central avant la clôture du marché des transferts.

Recruté au Club Africain de Tunis en janvier 2026, l’international libyen est lié au club jusqu’en 2028. Il a fait douze apparitions en Ligue 1. Mais la relégation en Ligue 2 a lourdement chuté son salaire, une décision financière qu’il a très mal acceptée.

À voir

Mercato OM : Et si Genesio tenait déjà sa recrue surprise de l’été ?

Lire aussi : Mercato FC Nantes : C’est officiel, un roc quitte Nantes

Ce départ imminent arrange Michel Der Zakarian. L’entraîneur nantais n’a pas apprécié le profil du joueur. Il le laissait fréquemment cirer le banc. Le transfert du Lybien permet au coach de reconstruire une charnière centrale entièrement remaniée après les départs successifs de Chidozie Awaziem, Jean-Kévin Duverne et Uros Radakovic.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Clap de fin pour cette pépite !

Mercato FC Nantes : Ça chauffe, Kita boucle un nouveau transfert

À voir

Mercato Stade Rennais : Un monstre se rapproche de Rennes

Nantes doit maintenant trancher : les dirigeants réinvestiront-ils ce million d’euros pour recruter un nouveau défenseur central avant la fin du mercato ? Michel Der Zakarian pousse pour l’arrivée d’un nouveau roc. Les Canaris ont mal démarré la nouvelle campagne en Ligue 2. Ils ont perdu les deux premiers matchs du championnat face au Red Star et Laval. Il faut des renforts de poids sinon la saison sera catastrophique.