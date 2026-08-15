ASSE : Défaite de Clermont, le gros regret de David Guion

David Guion pointe une erreur d’arbitrage après la victoire de l’ASSE contre Clermont Foot (3-1) à Geoffroy-Guichard, en Ligue 2.

ASSE – Clermont (3-1) : Guion reconnaît la domination de Saint-Etienne

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L’ASSE a remporté le match de la 2e journée de Ligue 2, contre Clermont Foot, vendredi soir, lors de la 2e journée de Ligue 2. Les Verts ont mené (1-0, 41e) en première période. Ils ont inscrit deux autres buts en seconde période (54e et 71e). Les Clermontois ont poussé pour réduit l’écart en toute fin de match (3-1, 89e).

L’équipe de Ian Cathro a dominé l’ensemble de la rencontre. Elle aurait même pu marquer plus de 3 buts, mais elle a manqué quelques occasions nettes. Dans sa réaction d’après-match, David Guion a reconnu la domination de l’AS Saint-Etienne. « Le succès des Verts est totalement mérité, techniquement, ils ont été au-dessus de nous, dans la maturité technique aussi », a-t-il commenté.

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Le coach de CF63 a ensuite apprécié la prestation de l’équipe stéphanoise, qui était tout en maîtrise, contrairement à Clermont : « Je trouve que c’était tout à fait logique avec les occasions qu’ils avaient eues qu’ils mènent à la mi-temps. Ils ont plus d’expérience, ça s’est senti. Je pense que nos 25 premières minutes étaient assez bonnes, après on a eu des pertes de balle dangereuses qui leur ont donné deux grosses occasions ».

Le coach de CF63 regrette un penalty non accordé à son équipe

Toutefois, David Guion regrette une faute non sifflée qui aurait pu changer le cours du match. Il estime que l’arbitre a oublié un penalty en faveur de son équipe. Selon lui, l’intervention de Kevin Pedro sur El Hadj Koné, à la 27e minute de jeu, valait un penalty.

« Je regrette que le penalty n’ait pas été sifflé, je pense que l’arbitre était dans l’émotion après ce qu’il venait de se passer (violent choc entre Koné et Joao Ferreira à la 17e minute, ndlr). On a revu les images en direct, pour moi, il y a penalty (pour la faute de Pedro, ndlr) », a réagi le technicien français.

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Pour rappel, le piston gauche de Clermont s’est écroulé dans la surface à la suite du contact avec le défenseur de l’ASSE, mais Mickaël Leleu a laissé jouer, estimant qu’il n’y avait pas de faute.