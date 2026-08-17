ASSE : Ian Cathro valide cette révolution à Saint-Etienne

Ian Cathro ne cache pas sa satisfaction face aux changements entrepris à l’ASSE, jusque dans les moindres détails du Chaudron. Pour l’entraîneur de Saint-Etienne, cette évolution peut progressivement offrir aux Verts un cadre digne de leurs ambitions.‎

ASSE : Le Chaudron change de visage‎

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‎L’ASSE a inauguré une nouvelle pelouse à Geoffroy-Guichard lors de la réception de Clermont. Une évolution importante pour un stade où l’état du terrain peut peser directement sur le rythme et la qualité du jeu. Après la victoire stéphanoise, Ian Cathro s’est donc penché sur cette nouveauté avec un regard plutôt encourageant.

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‎Le technicien écossais refuse toutefois de considérer le chantier comme totalement achevé. « Je pense que tout comme nous tous, on fait des progrès, on n’est pas encore parfaits, c’est la même chose pour la pelouse », a-t-il balancé. Une manière élégante de rappeler que les Verts, eux aussi, devront encore progresser.‎

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‎Pour Ian Cathro, la nouvelle surface doit surtout gagner en qualité au fil des semaines. Le coach stéphanois souligne l’investissement réalisé autour du stade et apprécie de pouvoir disposer d’un outil de travail à la hauteur des exigences du football professionnel. ‎« Je pense qu’on aura à l’avenir un terrain fantastique pour la saison », a-t-il assuré, dans des propos rapportés par EVECT.‎

‎Une pelouse qui peut changer beaucoup de choses‎

‎Cette amélioration n’est pas qu’une question esthétique. Une pelouse de qualité peut favoriser les équipes qui souhaitent construire, accélérer les transmissions et imposer davantage leur rythme. Pour l’ASSE, le bénéfice pourrait donc devenir sportif autant que symbolique.

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‎Cathro estime d’ailleurs que le terrain va continuer à progresser : « Elle sera meilleure au fur et à mesure de la saison », a confié l’entraîneur du club du Forez. Derrière cette phrase simple se dessine une exigence claire : Saint-Étienne veut disposer d’un environnement capable d’accompagner son projet.

‎Le pari discret qui peut compter gros

‎Cette évolution illustre surtout une transformation plus large de l’AS Saint-Etienne. Le club ne peut pas tout révolutionner en une nuit, surtout dans un Chaudron où chaque changement est scruté avec une loupe de supporter.

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‎Mais si la pelouse continue de s’améliorer et que l’équipe progresse dans le même temps, Cathro pourrait bénéficier d’un véritable cercle vertueux. Le terrain ne marquera peut-être pas de buts, certes. Mais il peut aider les Verts à mieux les construire.