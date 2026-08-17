Mercato ASSE : C’est fait ! Date fixée pour ce nouveau transfert

‎L’ASSE voit l’un de ses dossiers du mercato estival entrer dans sa dernière ligne droite avec le départ annoncé d’Igor Miladinović. Après une étape décisive franchie en Serbie, le milieu offensif stéphanois se rapproche désormais d’un nouveau défi sous les couleurs du Partizan Belgrade.

‎‎Mercato ASSE : Miladinović a subi sa visite médicale en Serbie

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‎‎L’ASSE peut désormais souffler : le transfert d’Igor Miladinović vers le Partizan Belgrade est quasiment bouclé. D’après Mozzart Sport, le milieu offensif serbe a passé sa visite médicale samedi à Belgrade, une étape généralement déterminante avant la finalisation d’une opération.

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‎‎Le joueur de 23 ans devrait rejoindre le club serbe sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Une option d’achat accompagnerait également l’accord entre les différentes parties. Après deux années dans le Forez, son aventure avec les Verts semble donc toucher à sa fin.

‎‎Pourquoi l’officialisation attend encore un peu

‎‎Si le transfert n’a pas encore été annoncé officiellement, le retard n’aurait rien d’inquiétant. Le Partizan avait choisi de concentrer son attention sur son rendez-vous de championnat face au Radnički 1923, disputé dimanche soir. Une stratégie qui repousse mécaniquement la présentation du nouveau renfort.

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‎‎Selon les informations rapportées par Mozzart Sport, l’officialisation est ainsi attendue lundi. Miladinović devrait ensuite passer par la traditionnelle séance photo avant de découvrir le centre d’entraînement de Zemunelo et ses futurs partenaires.

‎‎Un premier rendez-vous européen déjà en vue

‎‎Le calendrier pourrait réserver une entrée en matière particulièrement musclée au joueur prêté par l’ASSE. Le Partizan souhaite en effet l’inscrire dans son groupe pour le barrage de Ligue Conférence contre Getafe, avec une première manche programmée jeudi en Espagne.

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‎‎Si les dernières formalités sont réglées sans accroc, Miladinović pourrait donc très vite retrouver les pelouses européennes. Un scénario assez spectaculaire pour un joueur qui n’a jamais réellement réussi à s’imposer durablement à Saint-Étienne, alternant entre l’équipe première et la réserve.

‎‎Une sortie qui ressemble à un nouveau départ

‎‎Pour l’AS Saint-Etienne, ce mouvement peut aussi être lu comme une opération destinée à alléger l’effectif tout en offrant à Miladinović l’occasion de relancer sa carrière. Le Serbe connaît déjà le football de son pays et pourrait retrouver un environnement dans lequel il sera davantage attendu.

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‎‎Le choix du Partizan n’est donc pas anodin. Le joueur va retrouver la pression d’un grand club serbe, avec en prime la perspective de disputer rapidement une compétition européenne. Pour Saint-Étienne, l’enjeu sera désormais de voir si ce prêt permet à Miladinović de prendre de la valeur. Le mercato, lui, n’a décidément pas fini de faire parler.