Mercato : L’ASSE frappe un joli coup au milieu de terrain !

L’ASSE continue de renforcer le groupe d’Ian Cathro lors de ce mercato estival. Le club stéphanois serait en passe d’accueillir un prodige au milieu de terrain. Explications.

Mercato ASSE : Accord trouvé pour un crack tunisien ?

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Kilmer Sport Ventura serait tout proche de finaliser la signature de la septième recrue estivale de l’ASSE. Après avoir multiplié les arrivées cet été, l’AS Saint-Étienne serait sur le point de recruter un jeune milieu prometteur. En effet, selon les informations de Foot Mercato, les Verts seraient parvenus à un accord avec les dirigeants de l’Olympique Béja pour le transfert d’Elyes Dhaoui.

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Vendredi, le média Ettachkila, spécialisé dans le football tunisien, révélait que les discussions avançaient entre le joueur de 18 ans et les représentants de l’ASSE sur une possible arrivée dans le Forez. Les discussions étaient bien avancées, à en croire le média local, et les différentes parties travaillaient à obtenir un accord pour l’espoir tunisien.

Alors qu’il ne restait que des détails à régler, Foot Mercato assure que le dossier est désormais bouclé. « L’ASSE a trouvé un accord avec l’Olympique Béja pour Elyes Dhaoui. le solide milieu défensif a privilégié le projet stéphanois malgré l’intérêt de plusieurs autres clubs de Ligue 1 », rapporte le journaliste Sébastien Denis.

Le spécialiste mercato explique que « le projet sportif stéphanois et la perspective d’obtenir du temps de jeu dans une équipe compétitive » auraient convaincu Dhaoui de faire le choix de l’ASSE au détriment des autres clubs français qui voulaient le signer. Dhaoui a également connu la sélection tunisienne avec les U17 lors de la CAN et de la Coupe du Monde en 2025, mais également avec les U20 lors de la CAN, toujours en 2025.

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Très grand (1,93m), le natif de Tunis a accumulé de l’expérience. Depuis ses débuts professionnels lors de la saison 2024-25, Elyes Dhaoui a cumulé 32 rencontres dans le championnat tunisien. Il dispose d’un profil prometteur et impressionnant dans l’entrejeu qui devrait faire le bonheur de l’ASSE cette saison.