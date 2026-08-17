Coup de théâtre à l’OM : La vente d’un crack ivoirien échoue

L’OM voit une vente prometteuse s’effondrer au dernier moment. Son transfert à Clermont semblait imminent, mais l’attaquant ivoirien Ange Lago va finalement poursuivre à Marseille.

Mercato OM : Ange Lago ne rejoindra pas Clermont

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La fin du mercato estival impose un impératif financier à l’Olympique de Marseille. Sa direction menée par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi doit multiplier les ventes en vue de renflouer les caisses. Des cadres comme Pierre-Emile Hojbjerg et Nayef Aguerd figurent notamment sur la liste des futurs départs.

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Cette politique de dégraissage de l’OM concerne aussi les jeunes pousses. À l’instar de Tadjidine Mmadi, le jeune attaquant Ange Lago bénéficie de plusieurs sollicitations sur le marché des transferts. L’avant-centre de 21 ans semblait même promis à un transfert imminent vers Clermont. Pourtant, cette opération a échoué à la dernière minute.

Une volte-face inacceptable pour l’Olympique de Marseille

Le compte spécialisé La Minute OM explique que l’écurie auvergnate a tenté de modifier unilatéralement les termes de l’accord initial. Elle souhaitait baisser le salaire promis à Ange Lago ainsi que le pourcentage sa future revente. Une volte-face inacceptable pour la direction phocéenne. Cette dernière a immédiatement mis un terme aux négociations.

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Selon nos informations,Clermont a tenté de revoir les conditions de l'accord au dernier moment, cherchant à réduire le % à la revente ainsi que le salaire convenu pour Lago.



Trois clubs d’un niveau supérieur s’intéressent à son… https://t.co/f3ClsqGqNA — La Minute OM (@LaMinuteOM_) August 17, 2026

Cet échec risque de profiter aux autres courtisans. La source assure que trois formations évoluant à un échelon supérieur continuent de suivre de près Ange Lago. Celui-ci n’a plus qu’une année de contrat avec l’OM.