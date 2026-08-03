Ça bouge à l’OM : Un crack ivoirien va quitter Marseille ?

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Les dirigeants de l’OM poursuivent leur opération dégraissage. Cette fois, c’est un jeune attaquant ivoirien qui devrait quitter Marseille. Ange Lago se rapproche d’Excelsior Rotterdam.
Mercato OM : Ange Lago se rapproche d’Excelsior Rotterdam
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L’Olympique de Marseille poursuit son mercato estival avec un impératif économique. Les nouveaux dirigeants de l’OM Stéphane Richard et Grégory Lorenzi le savent. Ils doivent dégraisser avant de recruter. C’est dans ce sens que Mason Greenwood, Hamed Traoré et Pierre Emerick Aubameyang ont fait leurs valises.
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Les cadors en défense, tels que Facundo Medina, Leonardo Balerdi et Nayef Aguerd sont eux aussi proches de la sortie. Même les jeunes talents de l’OM ne sont pas épargnés. Cette fois-ci, c’est un jeune attaquant originaire de Côte d’Ivoire qui est passe de mettre les voiles. Il est question de Ange Lago courtisé par plusieurs écuries françaises et étrangères.
Clermont Foot, Pau FC en Ligue 2, ainsi que le club danois de Viborg FF sont sur ses traces. Mais c’est du côté des Pays-Bas que le joueur de 21 ans se dirige. La Minute OM le confirme, Excelsior Rotterdam tente de boucler son transfert définitif. Le projet sportif proposé par cette équipe néerlandais séduit particulièrement Ange Lago ainsi que la direction phocéenne.
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Cela facilite les négociations entre les différentes parties en vue d’un accord définitif. Ce départ devrait permettre au jeune joueur de lancer officiellement sa progression loin de l’Olympique de Marseille.