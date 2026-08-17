Mercato OM : Accord, un gardien surprise proche de signer !

L’OM touche au but pour l’arrivée de son nouveau gardien. Un accord a été trouvé avec Michele Di Gregorio qui est désormais proche de rejoindre Marseille.

Mercato OM : Michele Di Gregorio pour remplacer Rulli

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Le départ de Geronimo Rulli contraint l’Olympique de Marseille à explorer tous azimuts le marché des gardiens de but. Les profils de Guillaume Restes, Marcin Bulka et Lucas Perri ont récemment été annoncés pour le remplacer. Mais une opportunité inattendue se concrétise du côté de la Serie A italienne.

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Le journaliste Nicolo Schira le confirme, la direction de l’OM est passée à la vitesse supérieure pour Michele Di Gregorio en nouant des négociations directes avec la Juventus. Les Bianconeri ne ferment plus la porte à un départ de leur portier italien. Surtout que son remplaçant Guglielmo Vicario a déjà débarqué à Turin. Ils seraient ainsi prêts à céder le joueur de 29 ans sous la forme d’un prêt d’une saison.

Accord trouvé avec le gardien Italien

Ce type de transaction semble convenir aux deux écuries. Sachant que l’OM est confronté à des difficultés économiques. Michele Di Gregorio a déjà donné son aval à l’OM. La source assure que le portier italien est chaud pour rejoindre Marseille. Il est emballé à l’idée de relever ce nouveau défi sous les ordres de Bruno Genesio.

🚨L’OM a entamé des discussions avec la Juve pour recruter Michele Du Gregorio 🇮🇹 !!!



💰Il s’agit d’un prêt jusqu'en juin 2027 !!!



👀 Le gardien de but a déjà donné son accord pour rejoindre l’OM !!



🗞️ @NicoSchira pic.twitter.com/ys3SdjqyiB — BeOM (@Be_OM13) August 17, 2026

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La détermination du joueur devrait accélérer la finalisation du dossier. Pour le moment, Michele Di Gregorio est lié à la Juventus jusqu’en juin 2029. Sa valeur marchande est fixée à 10 millions d’euros sur Transfermarkt.