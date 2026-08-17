Mercato OM : 5 M€, Lorenzi trouve son nouvel ailier droit !

L’OM réserve sans doute de grosses surprises en cette fin de mercato. Son directeur sportif Grégory Lorenzi a déniché un nouvel attaquant en Allemagne. Justin Njinmah est visé.

Mercato OM : Lorenzi fonce sur Justin Njinmah

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille poursuit son mercato estival avec un impératif financier. L’OM doit vendre avant de recruter. Le directeur sportif Grégory Lorenzi l’a clairement rappelé ce week-end. « On doit vendre des joueurs avant de pouvoir boucler de nouvelles arrivées, on y travaille », a-t-il confirmé.

Lire aussi : Mercato OM : Accord, un gardien surprise proche de signer !

L’OM a déjà bouclé cinq départs, amorcés par la vente record de Mason Greenwood. L’attaquant anglais a été cédé à Fenerbahçe pour près de 40 millions d’euros. Son départ laissant néanmoins un grand vide devant. Grégory Lorenzi et son activent depuis plusieurs pour dénicher son remplaçant. Leur dernière piste en date mène directement en Allemagne.

Attention à la concurrence

Le quotidien Bild révèle que l’OM s’intéresse de près à Justin Njinmah. Cet ailier droit de 25 ans évolue au Werder Brême. Il sort d’une saison prometteuse avec 5 réalisations en 33 matchs. Son profil polyvalent – capable d’évoluer sur les ailes et dans l’axe – correspond aux attentes de Bruno Genesio.

🚨 L'OM est intéressé par l'ailier droit allemand, Justin Njinmah (25 ans).



Son contrat avec le Werder Brême se termine en juin 2027. Valeur estimé à 5 M€.



🖇️ https://t.co/OKkxLK6QSE



34 matchs – 5 buts la saison dernière.#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/P9t09bXvPq — Fabien (@Beye13) August 17, 2026

Lire la suite sur l’OM :

Mercato : Fauché, l’OM dégote quand même une belle affaire

À voir

RC Lens : Dino Toppmöller fait-il déjà oublier Pierre Sage ?

OM : Le pire mercato de l’ère McCourt se profile

Justin Njinmah est aussi suivi par la Fiorentina. Il a même failli rejoindre Hull City pour 9 millions d’euros avant que le transfert ne capote. Pour l’instant, l’Olympique de Marseille demeure au stade de l’exploration. Aucune proposition concrète n’a encore atterri sur le bureau du Werder Brême. Le prix de vente de l’Allemand est fixé à 5 millions d’euros sur Transfermarkt.