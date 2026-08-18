Mercato ASSE : Une mauvaise nouvelle tombe pour les Verts

Le Sporting Portugal dit non. L’ASSE voulait Diego Callai en prêt avec option d’achat, mais les Portugais ont rejeté l’offre des Verts.

Mercato ASSE : La réponse tombe pour Diego Callai

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L’ASSE cherche un nouveau gardien. Mais une piste vient de se refermer. Selon A Bola, le club stéphanois a tenté d’obtenir le prêt de Diego Callai, troisième gardien du Sporting Portugal. La réponse du club lisboète a été négative.

Gautier Larsonneur reste le titulaire dans les buts. L’ancien portier de Brest a débuté les deux premières journées de Ligue 2, contre Sochaux puis Clermont. Ses prestations ne suffisent toutefois pas à convaincre totalement Ian Cathro. L’entraîneur stéphanois et sa direction continuent donc de surveiller le marché à l’approche de la fin du mercato.

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C’est dans ce contexte que l’AS Saint-Étienne s’est positionnée sur Diego Callai. Le gardien brésilien de 22 ans évolue comme troisième choix au Sporting Portugal. Saint-Étienne aurait proposé un prêt assorti d’une option d’achat. Une formule refusée par le club portugais.

Le Sporting ne ferme pas la porte à un départ temporaire. Mais ses conditions sont très claires. Le club veut continuer à miser sur Callai et souhaite donc le prêter sans option d’achat. Surtout, il n’envisage pas de l’envoyer en deuxième division.

Cette exigence complique sérieusement les plans de l’ASSE. Le Sporting privilégie désormais un prêt en première division portugaise. Plusieurs clubs seraient intéressés, notamment le CD Nacional, le FC Alverca et l’Estrela Amadora.

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Pour les Verts, le refus est difficile à digérer. Saint-Étienne reste l’un des grands noms de la Ligue 2 et fait partie des favoris pour retrouver l’élite. Mais, sur ce dossier, le Sporting a surtout considéré le statut actuel du club : celui d’une équipe de deuxième division. Sans nouvelle recrue à ce poste, Larsonneur pourrait finalement conserver sa place de titulaire pour une nouvelle saison.