Mercato ASSE : Miladinovic se réjouit de signer au Partizan

Prêté par l’ASSE au Partizan Belgrade, Igor Miladinovic a réagi à son retour en Serbie sur le site internet de son nouveau club.

ASSE Mercato : Igor Miladinovic rêvait de jouer au Partizan Belgrade

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Igor Miladinovic est un nouveau joueur du Partizan Belgrade. Il est prêté par l’ASSE au club serbe pour une saison. Son prêt est assorti d’une option d’achat. Il retrouve un championnat qu’il connaît très bien, car il y a été formé et y a fait ses débuts au FK Curikacki (2018-2024). Si le milieu de terrain réussit l’exercice 2026-2027 dans son pays natal, il fera l’objet d’un transfert définitif.

À la suite du communiqué officiel du club stéphanois, son homologue de Belgrade a confirmé l’arrivée de son nouveau numéro 10 : « Igor Miladinovic est la nouvelle recrue du Partizan. Le milieu de terrain de 23 ans arrive en provenance de Saint-Étienne […]. Après son arrivée à Belgrade, il a passé avec succès sa visite médicale et signé un contrat ».

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Dans ses premiers propos, il avoue qu’il a toujours rêvé de jouer pour le club de la capitale. « C’est un sentiment incroyable. Depuis que j’ai reçu l’offre, je n’ai même pas envisagé d’autres options. J’ai tout fait pour venir au Partizan« , a-t-il déclaré.

Le milieu serbe inscrit pour la Ligue Conférence contre Getafe

Igor Miladinovic a intégré directement l’équipe première et il est enregistré à l’UEFA pour affronter Getafe (jeudi 20 août) en barrage de la Ligue Conférence. Dans son adresse aux supporters, il se dit prêt pour le nouveau défi en Serbie :

« Ils peuvent toujours compter sur moi à 100 % sur le terrain. J’espère que nous pourrons obtenir un bon résultat ensemble. J’invite les supporters à continuer de venir en grand nombre, car ils nous donnent un soutien formidable et sans eux, nous ne pouvons rien faire ».

Pour rappel, le jeune milieu serbe avait réalisé une excellente saison sous le maillot de Cukaricki en 2023-2024. Il avait notamment inscrit 11 buts et délivré 4 passes décisives en championnat. Grâce à ces performances, Igor Miladinovic avait été élu meilleur jeune joueur de la SuperLiga par les entraîneurs et capitaines du championnat.

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Il avait ainsi tapé dans l’œil de Kilmer Sports Ventures, qui n’avait pas hésité a investir 3 M€ pour son transfert officialisé à l’ASSE, le 9 août 2024.