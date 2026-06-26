Mondial 2026 : le Sénégal n’a plus le choix !

Avec toujours aucune victoire, les Lions de la Teranga ne sont pas encore qualifiés pour la suite du Mondial. Confrontés à l’Irak ce soir, pour son dernier match de groupe, c’est peut-être la chance pour que le Sénégal termine dans les meilleurs troisièmes.

Mondial 2026 : Le Sénégal, une équipe de qualité…qui s’est fait piéger

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Quand on regarde l’effectif sénégalais, il peut rivaliser avec beaucoup de nations sur la planète, selon certaines personnes. Édouard Mendy dans les buts, Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté pour la défense, accompagnés d’un duo de milieux défensifs, rugueux et talentueux, en les personnes de Gana Gueye et de Pape Gueye.

Ismaïla Sarr à droite, Sadio Mané à gauche, Lamine Camara numéro 10, les trois chargés de servir Nicolas Jackson, la qualité et la renommée de cet effectif ne sont pas à refaire. Mais malheureusement, cela n’aura été suffisant ni contre les Bleus de Deschamps, ou contre la Norvège de Haaland. À chaque fois, ils passent proches de l’exploit, mais l’équipe d’en face est trop forte pour eux.

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Pour s’en sortir, le Sénégal n’aura pas le choix que de vaincre l’Irak, sur un gros score. Avec une différence de buts de -3, il n’y a pas grand-chose à faire d’autre que gagner par plus de 5 buts d’écart pour tenter de sécuriser ce spot de meilleur troisième. Sans oublier que trois des huit places sont déjà officiellement validées, cela ne laisse plus que 5 places à se disputer entre 9 nations, cherchant à continuer leur route vers le trophée final.

Une envie de revanche

Le Sénégal risque de débarquer avec une envie de revanche contre lui-même. Défait 3-1 face à la France lors de son entrée dans le Mondial, ils ont essayé de se rattraper face à Haaland et ses camarades, mais cette fois, ce fut sur le score de 3-2 qu’ils tombèrent devant les Vikings. Une dernière chance se présente encore aux Sénégalais, avec cette fois un seul objectif : la victoire, synonyme de qualification.

Sur le terrain, les hommes de Pape Thiaw devront tout donner et se battre jusqu’à la fin pour rendre fier leur nation et tous les Sénégalais dans le monde. Aujourd’hui, le Sénégal porte le poids de son passé et de ses exploits, comme cette victoire contre les Bleus en 2002.

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Mais aussi la victoire de la CAN 2021, ou bien les Mondiaux 2022 et celui de 2018 où le pays n’a pas atteint les espérances placées en lui. Il faudra tout donner pour regagner la confiance du peuple sénégalais ce soir.