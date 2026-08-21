Mercato PSG : Ça chauffe, quatre transferts programmés à Paris  

La direction du PSG prépare un grand ménage pendant ce sprint final du mercato estival. Quatre joueurs pourraient encore quitter le club.

Mercato PSG : Pluie de départs à Paris

La suite après cette publicité

L’opération dégraissage est lancée au PSG. Alors que Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye se rapprochent de Liverpool, la direction parisienne s’active pour dégraisser davantage. Deux autres éléments se retrouvent sur la sellette : Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi, tous deux écartés des plans de Luis Enrique.

Paris sait vendre. Cet été, le club a déjà cédé Gonçalo Ramos et Lee Kang-in. D’ici le 1er septembre, d’autres départs vont suivre. Selon le journaliste Romain Molina, le sort de Lucas Chevalier est scellé en interne. Acheté 40 millions d’euros au LOSC l’été dernier, le portier a manqué son intégration au point de céder sa place à Matvey Safonov.

À voir

Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita boucle un nouveau transfert

Lire aussi : Mercato: Urgent, le PSG boucle un incroyable deal en défense

Chevalier souhaitait se battre pour s’imposer. Luis Enrique reste inflexible : l’ancien Lillois doit partir. La Juventus et plusieurs clubs anglais sont venus aux renseignements. Le gardien tricolore pourrait plier ses bagages dans les prochains jours si un prétendant débarque avec une offre convaincante.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Le message fort de Barcola avant Liverpool

Mercato PSG : 90M€ ! Campos prépare encore un énorme coup

À voir

Mercato ASSE : Deal scellé entre les Verts et l’OM pour ce roc ?

Même constat pour Illya Zabarnyi. Recruté pour 60 millions d’euros en provenance de Bournemouth, le défenseur ukrainien n’a pas bousculé le duo Marquinhos-Pacho. Rien n’indique un changement de statut pour la saison à venir. Paris écoute donc les offres. En cas de proposition satisfaisante venue d’Angleterre ou d’ailleurs, le PSG vendra son joueur.