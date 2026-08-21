Mercato PSG : 90M€ ! Campos prépare encore un énorme coup

‎‎Le PSG pourrait bientôt disposer d’une nouvelle marge de manœuvre considérable sur le mercato. Alors que le dossier Bradley Barcola prend une tournure de plus en plus spectaculaire, Luis Campos pourrait déjà avoir une idée précise de la manière d’utiliser une partie des recettes.

‎‎Mercato PSG : Paris espère gros pour Barcola

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‎‎Le PSG voit le dossier Bradley Barcola évoluer rapidement. Liverpool a intensifié ses démarches pour l’ailier français et les discussions portent désormais sur une opération pouvant atteindre 125 à 140 millions d’euros. Une évolution spectaculaire par rapport aux exigences initiales du club parisien, qui auraient été fixées à 170 millions d’euros. Une tendance que confirme le compte X PSG Inside Actus.

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L’insider, très informé sur le club parisien, estime que Paris pourrait récupérer une somme comprise dans cette fourchette et évoque surtout la suite des événements : « cette opération pourrait avoir des conséquences sur la suite du mercato parisien », assure-t-il. Une rentrée d’argent qui pourrait donc rapidement se transformer en nouveau levier.

‎‎Campos prépare déjà un coup proche des 90 M€

‎‎Le PSG ne semble pas vouloir simplement encaisser un gros chèque avant de fermer boutique. D’après PSG Inside Actus, une enveloppe comprise entre « 70 à 90 M€ » pourrait être réinvestie sur un autre dossier, à condition notamment que le départ de Ibrahim Mbaye se concrétise aussi. Le mercato parisien pourrait ainsi connaître un dernier coup d’accélérateur.

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‎‎Cette stratégie prend encore davantage de sens alors que le Paris SG a déjà renforcé son secteur offensif avec plusieurs arrivées. Le départ éventuel de Barcola offrirait donc à Luis Campos une puissance financière supplémentaire pour ajuster l’effectif sans mettre les comptes sens dessus dessous.

‎‎Le mercato parisien peut encore s’emballer

‎‎Une telle opération pourrait provoquer un véritable effet domino. Avec Barcola et potentiellement Mbaye sur le départ, le PSG récupérerait des ressources importantes tout en libérant de l’espace dans une attaque particulièrement concurrentielle. Liverpool, de son côté, cherche toujours à renforcer ses ailes.

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‎‎Mais rien n’est encore gravé dans le marbre. Les négociations peuvent changer de direction en quelques heures, surtout à l’approche de la fermeture du mercato. Et le double champion d’Europe le sait mieux que personne : lorsqu’une vente à neuf chiffres se profile, les téléphones de Luis Campos risquent rarement de rester silencieux.

‎Un dernier coup de poker pour boucler l’été ?

‎Le Paris Saint-Germain aurait tout intérêt à exploiter intelligemment une éventuelle vente de Barcola. Le club dispose déjà d’un effectif compétitif, mais une enveloppe de 70 à 90 millions d’euros permettrait de cibler un profil capable d’apporter une vraie plus-value, plutôt que d’empiler les recrues.

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‎‎Surtout, cette stratégie montrerait que le PSG ne subirait pas le départ de Barcola. Il pourrait le transformer en opportunité. Le chiffre de 90 millions fait forcément tourner les têtes, mais le véritable coup de maître serait de convertir cette manne en un joueur capable de répondre immédiatement aux ambitions parisiennes.