Mercato: Urgent, le PSG boucle un incroyable deal en défense

Avant de Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye, le PSG a bouclé le départ de l’un des protégés de Luis Enrique. À moins de deux semaines de la fermeture du mercato estival, le club de la capitale a conclu un deal avec un club chypriote.

Mercato PSG : Yoram Zague prêté avec option d’achat

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Yoram Zague ne restera pas dans l’effectif de Luis Enrique cette saison. Le jeune latéral droit de 20 ans s’apprête à prendre la direction de Chypre, selon les informations du journal Le Parisien. Formé au PSG, Yoram Zague n’a pas convaincu Luis Enrique. Il a donc enchaîné deux prêts infructueux lors des deux derniers exercices.

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D’abord du côté de Copenhague, puis à Eupen. Et après le Danemark et la Belgique, il se dirige désormais vers Chypre, comme le rapporte le quotidien régional ce jeudi soir.

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« Selon nos informations, le PSG a trouvé un accord avec Paphos pour le prêt d’un an, assorti d’une option d’achat, de son défenseur sous contrat jusqu’en 2028. À Chypre, Zague retrouverait notamment un autre ancien Parisien, David Luiz, qui a rejoint le club l’année dernière », assure la publication francilienne.

Mercato PSG : Yoram Zague en partance pour Paphos

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La présence d’une option d’achat constitue le point important de l’opération. Le club parisien ne cherche plus seulement à offrir du temps de jeu à son jeune défenseur, mais également à préparer une séparation définitive. Barré dans la hiérarchie et devenu indésirable au sein de l’effectif du PSG, Yoram Zague tentera désormais de relancer sa carrière à Paphos, champion de Chypre en titre. Même si Le Parisien ne précise pas le montant de cette option d’achat, dans les opérations précédentes le concernant, elle était fixée autour des 5 millions d’euros.

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Pour rappel, le natif de Paris est encore lié au double Champion d’Europe en titre jusqu’en juin 2028.