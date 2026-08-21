Mercato OL : AS Rome, terrible revirement pour Malick Fofana

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Le transfert de Malick Fofana de l’OL à l’AS Rome serait tombé à l’eau. Ayant engagé un autre joueur, le club de Serie A se serait retiré du dossier de l’attaque de Lyon.

Mercato : L’AS Rome abandonne le transfert de Malick Fofana !

Malick Fofana était tout proche de rejoindre l’AS Rome. Lui et ses représentants s’étaient déjà mis d’accord avec la Direction du club transalpin. De plus, La Louve avait transmis une proposition concrète à son homologue Rhodanien.

Il s’agissait d’un prêt payant d’un montant de 5 M€, assorti d’une obligation d’achat sous conditions de 30 M€ + des bonus et un pourcentage à la revente de l’international Belge (5 sélections).

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Finalement, la Roma aurait renoncé au recrutement de ce dernier, à la suite du transfert de Rodrigo Mora du FC Porto. L’ailier portugais s’est engagé avec le club romain cette semaine, contre une indemnité de 25 M€ (pour 50 % des droits économiques).

Après cette grosse opération, le propriétaire du club romain, Dan Friedkin, a décidé d’abandonner le dossier Malick Fofana, selon les informations de La Repubblica.

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Les négociations avec l’Olympique Lyonnais sont donc stoppées immédiatement, comme le confirme Il Messaggero. D’après les sources italiennes, les Giallorossi ont une nouvelle priorité : le renforcement de leur défense.

L’Olympique Lyonnais contraint de se tourner vers d’autres courtisans

Contraint de faire une autre grosse vente, après celle d’Afonso Moreira à Leverkusen à 29,5 M€, pour renflouer ses caisses, le club rhodanien va devoir se tourner vers d’autres prétendants du numéro 11 de son équipe. Galatasaray, l’Inter Milan, Tottenham, le RB Leipzig ou encore l’Atalanta Bergame sont sur les rangs.

Son départ pourrait se décanter après le match retour contre Fenerbahçe, le mercredi 26 aout, en barrage de Ligue des Champions. Outre Malick Fofana, l’OL peut également transférer Tanner Tessmann ou encore Tyler Morton.

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