Mercato OL : Un crack de Lyon vers la Premier League ?

Auteur d’un match réussi contre Fenerbahçe, un milieu de terrain de l’OL a attiré l’attention sur lui. Deux clubs de Premier League seraient séduits par son profil.

OL : Tanner Tessmann impressionnant contre Fenerbahçe

La suite après cette publicité

Impressionnant lors du match aller entre l’OL et Fenerbahçe (1-1), Tanner Tessmann a fait partie des hommes forts de Paulo Fonseca en ce début de saison. Le milieu défensif avait été titulaire lors des deux précédents matchs contre le Sparta Prague, au 3e tour préliminaire.

Mieux, il a disputé les trois matchs de Lyon en intégralité. Avec Tyler Morton, l’international américain (14 sélections) s’est imposé comme le patron dans l’entrejeu des Gones, comme l’indique ses statistiques face aux Tchèques et Turcs.

Cependant, il pourrait quitter l’Olympique Lyonnais avant la fermeture du mercato d’été, le 1er septembre 2026. En effet, Tanner Tessmann fait partie des potentielles grosses ventes, avec Malick Fofana, afin de renflouer les finances du club rhodanien.

Mercato : Tessmann attire Brentford et Ipswich

D’ailleurs, ses performances remarquables en Coupe d’Europe en ce début de saison ont séduit Brentford FC et Ipswich Town FC, selon les informations de L’Équipe. Les deux clubs de Premier League se sont positionnés sur le numéro 6 de l’OL. Ils pourraient passer à l’offensive après le match retour décisif contre le « Fener », le mercredi 26 août à Décines.

À voir

ASSE : Des raisons de se méfier de Grenoble à Saint-Etienne

Peu importe la qualification en Ligue des champions ou non, le club rhodanien doit réaliser une autre grosse vente, après celle d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen pour 33,6 millions d’euros, bonus compris. En effet, l’OL a besoin de liquidités pour boucler son budget de la saison 2026-2027.

Tanner Tessmann et/ou Malick Fofana, visé par l’AS Rome, sont donc en instance de transfert. L’intérêt des Bees et des Tractor Boys tombe donc à pic pour la présidente Michele Kang.

Néanmoins, ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca, qui pourrait perdre des joueurs clés alors qu’il a besoin d’un effectif bien étoffé pour jouer sur les trois tableaux : Ligue 1, Coupe de France et, évidemment, Ligue des champions ou Ligue Europa.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Transfert de Malick Fofana, un delai confirmé

À voir

Mercato OM : Accord, un ailier arrive pour sa visite médicale

Mercato OL : Encore deux recrues attendues en renfort à Lyon

Pour rappel, Tanner Tessmann a été acheté à Venise pour 6 millions d’euros en août 2024. Il est désormais valorisé à 10 millions d’euros par Transfermarkt. Toutefois, l’Olympique Lyonnais pourrait le transférer à plus du double de cette estimation.