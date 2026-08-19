Mercato OL : Transfert de Malick Fofana, un delai confirmé

Malick Fofana devrait être le deuxième gros transfert estival de l’OL, après Afonso Moreira. Paulo Fonseca a lâché un indice sur son départ.

OL Mercato : L’AS Rome passe la vistesse supérieure pour Malick Fofana

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L’OL a prévu de réaliser quelques gros transferts cet été, afin de renflouer ses finances. Le premier a été celui d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen, contre 33,6 millions d’euros, bons compris. Malick Fofana, joueur le mieux valorisé de l’effectif lyonnais, devrait être la deuxième grosse vente du club rhodanien.

Cette semaine, une offensive de l’AS Rome a été révélée, en marge de l’intérêt de l’Atalanta Bergame et de l’Inter Milan, en Italie. La Gazzetta dello Sport, croit savoir que La Louve propose un prêt payant de 5 millions d’euros, plus une option d’achat de 30 millions d’euros, pour s’attacher les services de l’ailier de l’Olympique Lyonnais.

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La Direction de Lyon attend au moins 40 millions d’euros pour le jeune joueur, dont la valeur marchande est estimée à 30 millions d’euros par Transfermarkt. Compte tenu de la confrontation avec Fenerbahçe, en barrage de Ligue des champions, le dossier Malick Fofana est en attente.

Il était titulaire lors du match aller disputé mardi en Turquie (1-1). Il devrait l’être encore le mercredi 26 août (21h) à Décines. Ce n’est qu’à l’issue du décisif match retour que l’OL tranchera le dossier de son talentueux joueur de 21 ans.

Fonseca assure que le Belge sera présent pour le match retour contre Fenerbahçe

Cette tendance, déjà évoquée, est confirmée par Paulo Fonseca sur la chaîne Canal+. « Je pense que oui », a-t-il lâché, en réponse la question sur la présence de l’international Belge (5 sélections) à Lyon dans une semaine.

Le coach des Gones assure que Malick Fofana ne sera pas transféré avant la rencontre retour des barrages. « Selon les informations que j’ai, nous aurons les mêmes joueurs pour le deuxième match », a-t-il rassuré, avant d’ajouter : « Je crois que tous les joueurs sont importants, mais il est encore plus important de tous les avoir pour le prochain match ».

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Outre Fofana, le départ de Nicolas Tagliafico ou encore le transfert de Tanner Tessmann anime la fin du mercato lyonnais.