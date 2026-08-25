ASSE : Nadé et Moueffek, clap de fin pour 2 enfants du club

L’ASSE cherche à se séparer de Mickaël Nadé et Aïmen Moueffek, 2 joueurs formés à l’académie du club. Ils sont poussés dehors à 2 ans de la fin de leur contrat.

Mercato : L’ASSE pousse Mickaël Nadé et Aïmen Moueffek au départ

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Mickaël Nadé et d’Aïmen Moueffek n’entrent pas dans les plans du nouvel entraîneur de l’ASSE. Ils ont été écartés du groupe professionnel depuis la dernière ligne droite de la préparation estivale. Le défenseur central et le milieu de terrain étaient donc absents de l’effectif stéphanois, lors des trois premières journées de Ligue 2.

Désormais, Huss Fahmy, le patron des opérations Football de Kilmer Sports Ventures, doit leur trouver un point de chute avant la fermeture du mercato fixée au 1er septembre 2026. Sauf revirement incroyable, Mickaël Nadé va rejoindre Rodina Moscou en Russie sous la forme d’un prêt, dans la foulée de son transfert à Dubai United aux Émirats arabes unis.

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Selon Peuple-Vert, l’annonce officielle du transfert du Franco-Ivorien « ne devrait donc plus tarder« , puisqu’il a déjà signé son contrat. L’accord conclu avec le club émirati serait d’un montant de 1,5 million d’euros + des bonus, comme indiqué la semaine dernière semaine.

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Quant à Aïmen Moueffek, il n’a pas encore trouvé preneur. Outre le Havre AC auquel son nom est associé depuis juillet dernier, il suscite d’ailleurs peu d’intérêt sur le marché. Nommé entraîneur adjoint au HAC en juillet, Razik Nedder pousse pour l’arrivée du Franco-Marocain en Normandie.

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Il connaît bien ce dernier, pour l’avoir eu sous ses ordres à Saint-Etienne où il a été formateur, puis ex-entraîneur des U19 et de la Réserve. Cependant, le club de Ligue 1 ne peut pas s’aligner sur la demande de Kilmer Sports Ventures pour le joueur valorisé à 2 millions d’euros par Transfermarkt.

Nadé et Mouefek, c’est 12 et 14 ans passés à Saint-Etienne !

Il faut souligner que la mise à l’écart de Mickaël Nadé (27 ans) et Aïmen Moueffek (25 ans) n’est pas banal. Il s’agit de deux purs produits du centre de formation du club ligérien. Le premier est arrivé à l’Etrat en 2014, à 15 ans. Il a donc passé 12 ans au club. Il totalise 144 matchs avec l’équipe professionnelle et 39 avec l’équipe B.

Quant au second, il a intégré l’Académie de l’ASSE en 2012, alors qu’il n’avait que 11 ans. Cela fait donc 14 années qu’il est au club. Le natif de Vienne (Isère) compte à ce jour 155 matchs avec les pros et 12 avec la Réserve. Il fait partie de Génération stéphanoise qui avait remporté la Coupe Gambardella en 2019.

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Par ailleurs, Nadé (en attendant l’officialisation de son transfert) et Moueffek sont sous contrat à Saint-Etienne jusqu’en juin 2028.