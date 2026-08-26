Mercato OM : Ludovic Blas s’éloigne de Marseille

‎L’OM suivrait toujours la situation de Ludovic Blas, mais le milieu offensif du Stade Rennais disposerait désormais de plusieurs pistes en Liga. Selon Ouest-France, l’international français de 28 ans pourrait donc prendre une direction différente de Marseille dans les derniers jours du mercato.

‎Mercato OM : Direction l’Espagne au lieu de Marseille pour Ludovic Blas ?

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‎‎L’OM n’est pas le seul club à s’intéresser à Ludovic Blas, alors qu’on aborde les derniers jours de ce mercato d’été. D’après les informations de Ouest-France, plusieurs formations espagnoles auraient pris des renseignements sur le joueur rennais, sans qu’aucune identité n’ait encore filtré.

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‎‎Cette évolution change légèrement la donne. Le Marseillais potentiel pourrait finalement regarder vers la Liga, tandis que Rennes doit encore déterminer si l’une de ces pistes se transformera en proposition concrète. À ce stade, rien ne permet donc d’affirmer qu’un transfert est imminent.

‎Le Stade rennais face à un choix délicat

‎‎La situation contractuelle de Ludovic Blas pèse forcément dans le dossier. Arrivé au Stade Rennais en 2023, le joueur est encore lié au club breton jusqu’en juin 2027. Une éventuelle vente permettrait donc au SRFC de récupérer une indemnité plutôt que de laisser le dossier s’enliser jusqu’à la dernière année de contrat.‎

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‎Le problème est pourtant ailleurs : le staff rennais apprécie son profil. Blas reste capable de jouer entre les lignes, de provoquer et de faire basculer une rencontre sur une action et ne serait pas contre l’idée de rester en Bretagne. Son statut n’est donc pas celui d’un simple indésirable que Rennes chercherait absolument à faire sortir.

‎‎Un profil qui a encore de la valeur

‎‎Les chiffres donnent une autre dimension au dossier. Selon les statistiques officielles du Stade Rennais, Ludovic Blas compte désormais 103 matchs, 18 buts et 13 passes décisives avec le club breton. Sa dernière saison complète en Ligue 1 s’est achevée avec cinq buts et quatre passes décisives en 32 apparitions.

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‎‎Le joueur possède également une expérience importante du championnat français. En octobre 2025, le Stade Rennais indiquait qu’il avait atteint le cap des 300 matchs en Ligue 1, avec alors 50 buts et 37 passes décisives dans l’élite. Un vécu qui peut expliquer l’intérêt de plusieurs prétendants.

‎‎L’OM peut-il encore inverser la tendance ?

‎‎Pour l’olympique de Marseille, la porte n’est pas officiellement fermée. Mais si une écurie de Liga venait à formuler une offre satisfaisante, la concurrence deviendrait sérieuse. Le Stade Rennais pourrait alors privilégier la solution qui répond le mieux à ses intérêts sportifs et financiers pour son joueur.

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‎‎Il faudra aussi surveiller la volonté du joueur. Ludovic Blas avait signé à Rennes pour quatre saisons en juillet 2023. Depuis, il s’est imposé comme un élément expérimenté de l’effectif. Son avenir ne se résume donc pas à une simple question de prix : le projet sportif aura son mot à dire.