ASSE : Bernauer, le pari de Cathro qui verrouille le mercato

‎L’ASSE peut désormais compter sur Maxime Bernauer pour occuper le couloir gauche, une solution qui pourrait peser dans les derniers jours du mercato. Sous les ordres de Ian Cathro, le joueur de 28 ans a changé de registre et offre aux Verts une alternative crédible sans forcément recruter immédiatement à ce poste.

‎‎Mercato ASSE : Un repositionnement de Bernauer qui change la donne

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‎‎L’ASSE arrive dans la dernière partie de son mercato avec plusieurs dossiers encore ouverts. Mais au milieu de cette agitation, une solution interne pourrait bien avoir changé la lecture du marché. Maxime Bernauer, utilisé sur le côté gauche, donne satisfaction et pourrait permettre au club de différer le recrutement d’un spécialiste du poste.

‎‎L’information a été révélée par Peuple-Vert.fr, qui souligne l’importance prise par ce repositionnement après les difficultés rencontrées dans ce secteur. Ben Old est blessé, tandis que Ebenezer Annan est annoncé sur le départ. Kevin Pedro avait déjà été utilisé pour dépanner avant que Bernauer ne prenne davantage de responsabilités.‎

‎Bernauer, la solution inattendue de Cathro

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‎‎Le pari de Ian Cathro est d’autant plus intéressant que Maxime Bernauer n’est pas un arrière gauche de formation. Défenseur central de métier, il possède toutefois une intelligence tactique et une capacité d’adaptation qui peuvent rendre son utilisation dans le couloir particulièrement précieuse. Face à Clermont puis Grenoble, il a été sollicité dans cette zone après la blessure de Joao Ferreira.

‎‎Et le joueur ne donne pas franchement l’impression de vouloir s’arrêter là. Après la victoire 4-0 contre Grenoble, il a préféré calmer les ardeurs plutôt que de s’enflammer : « C’est dans la continuité. Il faut leur rendre la pareille. Ils ont fait le taf, on a fait le taf, il faut continuer comme ça », avait-il confié au micro de beiN Sport. Une sobriété bienvenue dans un vestiaire qui vient de signer neuf points sur neuf.

‎‎Un mercato qui pourrait prendre une autre direction

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‎‎Cette polyvalence tombe à point nommé. Avec l’arrivée de Tamar Svetlin et le retour de Mahmoud Jaber, la concurrence au milieu de terrain devient plus dense. Bernauer pourrait donc voir son temps de jeu dans l’entrejeu davantage disputé, tandis que son aptitude à dépanner à gauche lui offre une autre voie vers le onze.

‎‎Le scénario n’est cependant pas figé. Une opportunité intéressante sur le marché pourrait encore convaincre les dirigeants stéphanois de recruter un arrière gauche. Mais si aucune solution suffisamment séduisante ne se présente, Cathro possède déjà une réponse dans son effectif. C’est moins spectaculaire qu’un transfert, mais parfois beaucoup plus efficace pour boucler un mercato.

‎‎Un contrat qui renforce encore ce choix

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‎‎L’ASSE n’a pas découvert Maxime Bernauer hier. Arrivé en prêt du Dinamo Zagreb en février 2025, le défenseur avait rapidement gagné la confiance du club, avant que l’option d’achat ne soit levée. Il est désormais lié aux Verts jusqu’en juin 2027. Le club avait alors rappelé qu’il comptait déjà 65 matches de Ligue 2 avec le Paris FC et 43 apparitions avec le Dinamo Zagreb, dont certaines en Ligue des champions.

‎‎Cette donnée compte. Bernauer connaît la Ligue 2, possède une expérience européenne et a déjà montré qu’il pouvait évoluer dans différents registres. Depuis son arrivée à Saint-Étienne, son statut a évolué, mais son profil reste précieux. Ian Cathro, nommé entraîneur jusqu’en 2028, dispose ainsi d’un joueur capable de répondre à plusieurs besoins sans bouleverser l’équilibre de son groupe.