Mercato PSG : Dembélé mis au repos, un départ déjà évoqué

‎‎Le PSG a annoncé mardi que Ousmane Dembélé bénéficierait d’une période de repos jusqu’à lundi, après sa sortie à la mi-temps contre le Stade Rennais. Cette décision, qui prive le Ballon d’Or 2025 du déplacement à Lille vendredi, alimente désormais les interrogations sur sa situation parisienne et jusqu’à l’hypothèse d’un départ.‎

‎Mercato PSG : Une mise au repos de Dembélé qui ne passe pas inaperçue

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‎‎L’information a été officialisée par le PSG, qui a précisé que Ousmane Dembélé bénéficierait, « en accord avec l’entraîneur et la direction sportive », de quelques jours de repos avant de reprendre l’entraînement lundi. Le communiqué intervient après un début de saison où l’attaquant français n’a pas encore retrouvé son meilleur rythme.

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‎‎Titulaire dimanche à Rennes, Ousmane Dembélé a été remplacé dès la pause lors du match nul 2-2. Ferran Torres lui a succédé et a inscrit les deux buts parisiens. Pour L’Équipe, cette période de repos implique son absence vendredi contre Lille. Une décision officielle, donc, mais dont les raisons précises restent à établir.

En accord avec l’entraîneur et la direction sportive, Ousmane Dembélé bénéficiera d’une période de repos ces prochains jours. Il reprendra l’entraînement lundi avec l’ensemble du groupe. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 25, 2026

‎‎Riolo ouvre une porte que personne n’attendait

‎‎C’est dans l’After Foot sur RMC que le débat a pris une autre dimension. Walid Acherchour s’est interrogé sur la nature réelle de cette mise au repos, tandis que Daniel Riolo a estimé qu’il pouvait exister un problème plus profond entre le joueur et son environnement parisien. ‎Le journaliste a surtout lâché une phrase qui a immédiatement relancé les spéculations :

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« Je n’écarte pas un départ », a-t-il balancé. Daniel Riolo est même allé plus loin en évoquant la fermeture prochaine du mercato français et les marchés encore ouverts ailleurs : « Moi, je ne tomberais pas de ma chaise en tout cas », a-t-il poursuivi, évoquant la possibilité d’un départ vers l’Arabie Saoudite. À ce stade, il s’agit toutefois d’une analyse et non d’une information qui confirme des négociations pour un transfert.

‎‎Le précédent Luis Enrique-Dembélé refait surface

‎‎Derrière cette agitation se trouve une relation particulière entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique. L’entraîneur espagnol a largement participé à la transformation du Français, passé d’ailier spectaculaire à attaquant beaucoup plus décisif. Dembélé a été l’un des grands artisans du premier sacre parisien en Ligue des champions, avant de remporter le Ballon d’Or 2025.

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‎‎Mais leur histoire n’a pas toujours été linéaire. Daniel Riolo a rappelé à RMC les tensions apparues à l’automne 2024, avant que les résultats ne viennent calmer les débats. « Ce n’est plus le même Luis Enrique et le même Dembélé », a-t-il notamment avancé, tout en estimant que les rapports humains peuvent évoluer même dans un vestiaire couronné de succès.

‎‎Un contrat qui protège encore le PSG

‎‎Il existe surtout un élément concret qui tempère fortement l’hypothèse d’un départ immédiat : Ousmane Dembélé est toujours sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028. Le Parisien rapportait en mai dernier que le joueur avait lui-même assuré qu’il serait Parisien à 100 % la saison suivante.

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‎‎Son poids sportif est également difficile à ignorer. Ballon d’Or 2025, double vainqueur de la Ligue des champions avec Paris et pièce maîtresse du système de Luis Enrique, Dembélé possède un statut particulier dans l’effectif. En 2024-2025, il avait terminé avec 37 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues.

‎‎La situation contractuelle constitue donc un verrou important. Une éventuelle séparation nécessiterait une décision du joueur, du club et, surtout, une opération financière considérable. Pour l’heure, rien ne permet d’affirmer que le Paris Saint-Germain souhaite s’en séparer.

‎‎Ferran Torres, le grain de sable dans la machine

‎‎L’arrivée de Ferran Torres dans la concurrence offensive ajoute toutefois un élément nouveau. L’Espagnol a profité de son entrée contre Rennes pour inscrire un doublé, au moment même où Ousmane Dembélé quittait la pelouse. Cela ne signifie évidemment pas que Luis Enrique prépare le remplacement de son Ballon d’Or.

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Mais la concurrence est désormais réelle. Et dans un club où l’entraîneur assume ses choix, le statut passé ne garantit aucune place. C’est précisément ce qui nourrit les interrogations de Daniel Riolo, qui estime qu’un joueur peut finir par considérer un départ si son statut devient difficile à accepter.