Mercato ASSE : La dernière semaine va tout bouleverser à Saint-Étienne

L’ASSE aborde la dernière semaine du mercato avec plusieurs dossiers encore ouverts, entre l’arrivée attendue d’un attaquant et plusieurs départs à finaliser. La situation de Lucas Stassin pourrait notamment accélérer les décisions de la direction stéphanoise dans les prochains jours.

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‎‎L’ASSE entre dans la dernière ligne droite de son mercato avec un effectif encore susceptible d’évoluer sensiblement. Ces derniers jours, le club du Forez a officialisé l’arrivée d’Elyes Dhoui, jeune milieu tunisien de 18 ans arrivé de l’Olympique de Béja. ‎Mais le dossier le plus important concerne désormais l’attaque.

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Selon les informations de Peuple-Vert la direction stéphanoise travaille sur l’arrivée d’un avant-centre, notamment parce que Lucas Stassin se rapproche progressivement d’un départ. ‎Cette situation oblige les Verts à avancer sur plusieurs tableaux à la fois. Le nom d’Adriano Bertaccini, attaquant d’Anderlecht, circule notamment, tandis qu’Andréas Hountondji, passé par Rodez et désormais à Burnley, a également été associé au club.

‎‎Stassin, la pièce qui peut faire tomber le premier domino

‎‎Le cas Lucas Stassin pourrait bien déterminer la suite des opérations. Plusieurs destinations ont été évoquées pour l’attaquant belge, dont Strasbourg et le Betis Séville, mais aucune officialisation n’est intervenue à ce stade. ‎

L’ASSE doit donc composer avec une équation délicate : anticiper le départ d’un élément offensif sans recruter dans la précipitation. Une chose semble toutefois se dessiner. Plus la sortie de Stassin se précise, plus le besoin de lui trouver un successeur devient urgent.

‎‎Le poste de latéral gauche perd de son urgence

‎‎Autrefois considéré comme une priorité, le recrutement d’un arrière gauche semble désormais moins indispensable. Le staff dispose de plusieurs solutions internes qui ont permis de tenir le poste ces dernières semaines. ‎

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Maxime Bernauer et Kévin Pedro ont notamment été utilisés avec réussite, tandis que le retour prochain de Ben Old offre une perspective supplémentaire. Nathan Kasia peut également représenter une solution. Le club garde donc plusieurs dossiers sous le coude, mais rien ne garantit qu’ils seront activés.

‎‎Dans l’autre sens, le grand ménage continue

‎‎L’AS Saint-Etienne prépare aussi plusieurs sorties. Mickaël Nadé se rapproche notamment d’un départ vers Dubaï United, avec un prêt immédiat au Rodina Moscou. L’opération serait estimée à 1,5 million d’euros, bonus compris. ‎

Ebenezer Annan est lui aussi annoncé proche d’une issue. Un prêt payant de 125 000 euros avec une option d’achat d’un million d’euros a été évoqué. Aïmen Moueffek, Djylian N’Guessan et Pierre Ekwah figurent également parmi les joueurs susceptibles de quitter le Forez.

‎‎Ekwah, une piste qui pourrait enfin se débloquer

‎‎Le dossier Pierre Ekwah mérite une attention particulière. Le milieu de terrain a retrouvé les entraînements collectifs et suscite plusieurs intérêts, notamment en Espagne avec Levante et Malaga.

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‎‎Son départ permettrait au club de poursuivre son opération de dégraissage tout en libérant une place dans l’effectif. Quant à Zuriko Davitashvili, sa situation paraît nettement plus stable à ce stade, aucun mouvement concret n’étant signalé autour de l’international géorgien.