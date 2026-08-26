Mercato : Le Bétis et Lens font paniquer l’OM pour Antoine Valero

L’OM voit plusieurs clubs s’intéresser à Antoine Valero, son jeune attaquant de 18 ans. Le Bétis Séville et le RC Lens suivent notamment le dossier, tandis que Marseille cherche à sécuriser l’avenir de son espoir, selon L’Equipe.

‎‎Mercato OM : Antoine Valero, une pépite marseillaise désormais convoitée

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‎‎L’information a été révélée ce mardi 25 août par L’Équipe, qui rapporte que le Bétis Séville et le RC Lens ont pris des renseignements sur Antoine Valero. Le quotidien précise également que Troyes s’intéresse au jeune attaquant, dont la situation contractuelle attire forcément les regards.

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‎‎Le danger est donc identifié. Antoine Valero est encore lié à l’OM par un contrat stagiaire qui court jusqu’en juin 2028, mais il n’a pas encore apposé sa signature sur un premier bail professionnel. D’après L’Équipe, la direction marseillaise lui aurait toutefois transmis une proposition ces derniers jours.

‎‎Le Bétis et le RC Lens avancent leurs pions

‎‎Le Bétis Séville semble particulièrement attentif au profil du Marseillais. Le club andalou aurait pris des renseignements sur le joueur avec l’idée de l’accompagner à moyen terme vers le championnat espagnol. Une approche qui pourrait rapidement mettre une pression supplémentaire sur les dirigeants olympiens.

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‎‎Le RC Lens n’est pas en reste. Le club artésien suit les performances du jeune attaquant avec les U19 et la réserve en National 2. Le quotidien sportif indique par ailleurs que Troyes surveille aussi le dossier. Autrement dit, Marseille n’a plus le luxe de regarder l’horloge tourner : plusieurs prétendants ont déjà les yeux rivés sur son jeune talent.

‎‎Marseille veut éviter un nouveau scénario Vaz

‎‎Le Phocéen avait déjà alerté, il y a une semaine, sur la situation particulière du joueur. Le média marseillais expliquait que « la volonté de la direction serait ainsi de proposer à Valero un nouveau bail jusqu’en 2029 » afin de sécuriser son avenir et de préparer son intégration chez les professionnels. Les chiffres expliquent à suffisance l’intérêt autour de la pépite phocéenne.

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Valero avait inscrit 16 buts en 20 matches avec les U19, auxquels s’ajoutaient quatre réalisations en sept rencontres avec la réserve. Il avait également marqué deux fois en quatre matches de Youth League et deux fois en deux apparitions en Coupe Gambardella. Il a été d’ailleurs désigné meilleur joueur et meilleur attaquant U19 National lors du Trophée Espoir du Football.

‎‎Une intégration professionnelle encore en suspens

‎‎Le dossier ne relève toutefois pas uniquement du sportif. L’intégration du joueur pouvait être freinée par les discussions contractuelles. ‎Antoine Valero avait pourtant été convoqué par Bruno Genesio lors du stage de préparation en Côte d’Ivoire. Il n’avait ensuite pas participé au rassemblement suivant aux Pays-Bas.

🎥🔵⚪️ Le but magnifique de Antoine Valero avec la réserve de l’OM contre Istres (N1) en match amical ☄️⚽️ #TeamOM pic.twitter.com/bzJWiKjz2w — Belo Foot 13 (@BeloMediaFoot) August 9, 2026

Cette situation nourrit forcément les interrogations, même si elle ne signifie pas que le joueur est écarté du projet. Le véritable enjeu consiste désormais à savoir si un accord professionnel sera trouvé avant qu’un concurrent ne transforme son intérêt en offensive concrète.

‎‎L’OM doit maintenant accélérer

‎‎Pour l’Olympique de Marseille, le contexte est assez clair. Le club possède un jeune attaquant performant, international U19 français et capable d’évoluer dans l’axe comme sur le côté droit. Dans le même temps, Antoine Valero n’a pas encore franchi la dernière marche contractuelle qui le sépare du statut de professionnel.

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‎‎Le parallèle avec Robinio Vaz donne d’ailleurs une piste intéressante. Le Phocéen estime que Valero pourrait suivre une trajectoire comparable, en profitant progressivement des opportunités offertes chez les professionnels. Mais pour que cette histoire puisse s’écrire à Marseille, encore faut-il que le principal intéressé reste convaincu par le projet olympien.