OL – Fener : Fonseca et Lyon rêvent de Ligue des champions

L’OL joue déjà sa saison contre Fenerbahçe, mercredi, lors du barrage retour de Ligue des Champions. Une élimination serait un terrible coup pour Lyon.

OL – Fenerbahçe : Une équipe de Lyon hyper motivée

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A la veille du match décisif de l’OL contre Fenerbahçe, Paulo Fonseca a insisté sur l’obligation de qualification en Ligue de champions, six ans après la dernière participation du club à cette prestigieuse compétition. « Je pense que c’est un match facile à utiliser pour motiver les joueurs. Nous voulons écrire une nouvelle page de l’histoire de l’Olympique Lyonnais dans cette compétition », a déclaré l’entraîneur des Gones, en conférence de presse d’avant-match.

La dernière participation de Lyon à la C1 remontre à la saison 2019-2020. L’équipe de Rudi Garcia avait été éliminée en demi-finale par le Bayern Munich (0-3), en avril 2020, lors du ‘’Final 8’’. Six ans plus tard, Paulo Fonseca rêve de qualifier le club pour la phase de ligue de la Ligue des champions.

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« C’est un moment différent du passé. Tout le monde sait que Lyon est aujourd’hui un club différent, mais nous avons l’ambition de réaliser quelque chose qui marquera l’histoire du club. Je pense que tout le monde comprend cela et que chacun est motivé à l’idée de laisser une trace », a-t-il confié.

Fonseca veut écrire une nouvelle page du club en Ligue des champions

Après le match nul (1-1) entre le « Fener » et l’OL à Istanbul, il faut impérativement une victoire à l’une des deux équipes pour accéder en C1. Le technicien portugais a rassuré les milliers de supporters des Gones, sur l’état d’esprit de son équipe, à quelques heures du choc contre le club turc.

« Mes joueurs sont très motivés. C’est un moment important pour nous et pour le club. C’est un match qui peut marquer l’histoire récente de l’Olympique Lyonnais. C’est une formidable opportunité pour nous. Tout le monde comprend l’importance d’accéder à la Ligue des champions. […]. La motivation est aujourd’hui le facteur le plus important. Il faut rester positifs et équilibrés », a-t-il assuré.

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Paulo Fonseca avait opté pour une rotation, samedi face à Toulouse FC en Ligue 1, afin de préserver ses joueurs clés pour la rencontre décisive pour une place en Ligue des champions. Désormais, il compte sur Malick Fofana, dont le potentiel transfert est mis en attente, mais aussi Pavel Sulc (de retour de blessure) et l’expérimenté Nicolas Tagliafico pour faire tomber Fenerbahçe.

🦁 Notre groupe pour la réception de Fenerbahçe, ce mercredi à 21h au @GroupamaStadium ⚔️🔴🔵#OLFenerbahçe pic.twitter.com/P8D1MXaTVh — Olympique Lyonnais (@OL) August 25, 2026

« J’ai fait tourner contre Toulouse parce que j’ai aussi pensé à l’importance du match de mercredi et à la condition physique de l’effectif. À ce moment de la saison, il n’est pas facile de faire jouer les mêmes joueurs tous les trois jours. C’est pour cette raison que nous avons décidé de procéder à cette rotation », a-t-il expliqué avant la couleur :

« Nous voulons imposer notre jeu, avoir l’initiative. Malick Fofana est un joueur de très grande qualité, il est prêt. C’est un joueur capable de faire la différence et il est très motivé. J’ai essayé de montrer à mes joueurs que c’était un moment où il fallait être ambitieux, mais aussi maîtriser nos émotions ».

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L’OL bénéficiera du soutien de plus de 50 000 supporters au Groupama Stadium, pour le pousser à la qualification. Le coup de pouce du public lyonnais sera-t-il suffisant face aux nombreuses stars de Fenerbahçe, notamment Mason Geenwood, auteur du but égalisateur lors du match aller, ou encore l’inusable Romelu Lukaku ?