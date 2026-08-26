PSG : Dembélé forfait, le LOSC n’en espérait pas autant

Ousmane Dembélé ne participera pas au déplacement du PSG à Lille, vendredi 28 août, pour la deuxième journée de Ligue 1. Remplacé à la pause contre le Stade Rennais dimanche, l’attaquant bénéficiera de quelques jours de repos avant de retrouver l’entraînement collectif lundi.

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‎‎Ousmane Dembélé ne sera donc pas au rendez-vous du stade Pierre-Mauroy. Le PSG a officialisé mardi sa décision de laisser son attaquant au repos jusqu’à la reprise collective prévue lundi, ce qui entraîne mécaniquement son forfait pour le choc face au LOSC.

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‎‎L’information avait été révélée dans un premier temps par L’Équipe, qui a précisé que le communiqué parisien ne formulait pas directement le forfait de Dembélé pour Lille, mais que la reprise fixée au lundi rendait son absence évidente. Le club parisien a ensuite confirmé la situation dans sa communication officielle.

‎‎Une décision qui intervient après une prestation compliquée

‎‎Le choix du PSG intervient seulement deux jours après la sortie prématurée d’Ousmane Dembélé contre Rennes. Titulaire au Roazhon Park, le Ballon d’Or 2025 a quitté la pelouse à la mi-temps, tout comme Khvicha Kvaratskhelia, alors que Paris était mené 2-0 avant de revenir à hauteur grâce notamment à un doublé de Ferran Torres.

‎‎Le club ne parle toutefois ni de sanction ni de blessure. « En accord avec l’entraîneur et la direction sportive, Ousmane Dembélé bénéficiera d’une période de repos ces prochains jours. Il reprendra l’entraînement lundi avec l’ensemble du groupe », a indiqué le PSG. Une formulation volontairement sobre, qui laisse peu de place aux interprétations médicales.

‎‎Luis Enrique avait pourtant envoyé un avertissement

‎‎Cette décision intervient dans un contexte particulier. Après le nul concédé en Bretagne, Luis Enrique avait insisté sur la nécessité pour ses joueurs de ne jamais se reposer sur leurs succès précédents. « Le Paris Saint-Germain n’a rien gagné, rien », avait lancé l’entraîneur espagnol au micro de Ligue 1+, avant de rappeler que chaque joueur devait démontrer quotidiennement qu’il était prêt.

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‎‎Le message avait forcément résonné autour du cas Dembélé, remplacé après seulement 45 minutes. Mais rien ne permet d’affirmer que son repos constitue une sanction. Le Paris Saint-Germain présente au contraire cette coupure comme une décision prise conjointement avec son entraîneur et sa direction sportive.

‎‎Un début de saison particulier pour le Ballon d’Or

‎‎Le contexte physique mérite aussi d’être pris en compte. Ousmane Dembélé a repris tardivement après avoir participé à la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Le PSG avait d’ailleurs retrouvé l’ensemble de ses Mondialistes début août, Dembélé faisant partie des derniers joueurs à reprendre le chemin du Campus.

‎‎Son retour à la compétition avait été progressif. Il était entré en seconde période contre Aston Villa lors de la Supercoupe d’Europe, tout en délivrant une passe décisive à Désiré Doué, avant de connaître une nouvelle entrée en jeu contre Lens puis une titularisation à Rennes. Le manque de rythme et l’enchaînement rapide des rendez-vous peuvent donc expliquer cette gestion.

‎‎Le LOSC récupère une bonne nouvelle

‎‎Pour Lille, cette absence change forcément la préparation du rendez-vous. Affronter le PSG sans son Ballon d’Or constitue un avantage sur le papier, même si l’effectif parisien conserve une profondeur offensive impressionnante. Et Ferran Torres vient précisément de rappeler qu’une absence majeure peut ouvrir la porte à un autre danger.

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‎‎L’Espagnol a profité de son entrée à Rennes pour inscrire deux buts et permettre au PSG d’arracher le nul. Cette performance lui offre naturellement une carte à jouer dans le Nord. Paris perd une vedette, mais récupère peut-être un remplaçant qui arrive lancé. Le football adore ce genre de petites ironies.