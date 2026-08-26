OL : LDC, Muriqi annonce un coup de Fenerbahçe contre Lyon

L’OL et Fenerbahçe s’affrontent, ce mercredi, en barrages de Ligue des champions. Confiant, le club turc espère éliminer les Lyonnais à Lyon.

OL – Fenerbahçe : Fonseca et Lyon hyper motivés pour se qualifier

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L’OL a réussi un bon résultat à Istanbul lors du match aller contre Fenerbahçe (1-1). Il doit maintenant confirmer sa qualification pour la phase de ligue de la Ligue des Champions, ce mercredi (21h) à domicile. L’équipe de Paulo Fonseca bénéficiera du soutien de plus de 50 000 supporters au Groupama Stadium, face au « Fener », dont 3 000 supporters sont annoncés à Lyon.

L’entraîneur Portugais des Gones a assuré que son équipe est hyper motivée pour écrire une nouvelle page de l’histoire du club rhodanien, en le qualifiant pour la C1, six ans après sa dernière participation à la compétition.

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« C’est un match qui peut marquer l’histoire récente de l’Olympique Lyonnais. […]. Je m’attends à une rencontre ouverte. Je ne pense pas que Fenerbahçe viendra ici pour défendre », a-t-il déclaré, avant de prévenir ses joueurs : « Nous devrons être très équilibrés. Cette équipe turque est très dangereuse en contre-attaque et dans les transitions ».

Vedat Muriqi : « Tout donner pour ramener le Fener en Ligue des champions »

En face, Fenerbahçe, également, rêve d’un retour en Ligue des champions. Sa dernière participation à la phase de groupes remonte à la saison 2008-2009. En août 2024, c’est le LOSC qui lui avait barré la route au 3e tour des qualifications.

Le club turc espère passer cette fois face à un autre club français. Vedat Muriqi, l’un des leaders de l’équipe opposée à l’Olympique Lyonnais, a répondu aux Gones sans détour.

« Nous jouons un match très important pour Fenerbahçe, mais aussi pour le football turc. Il est impossible de faire abstraction de l’importance de ce match. Mais nous devons faire abstraction de tout ça, grâce à notre expérience, et prendre ce match comme un match normal où il faudra tout donner. Nous voulons ramener le « Fener » en Ligue des champions », a déclaré l’avant-centre recruté à Majorque cet été.

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Il faut noter que « Les Canaris Jaunes » se sont renforcés cet été, en recrutant des stars, dont Mason Greenwood (à l’OM), auteur du but égalisateur au match aller, ainsi que Nathan Aké (à Manchester City) et Romelu Lukaku (à Naples).