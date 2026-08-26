Mercato OM : Urgent, Marseille négocie avec Karl Toko Ekambi

L’OM réserve visiblement des surprises en cette fin de mercato. Des négociations sont en cours pour faire venir Karl Toko Ekambi à Marseille cet été.

Mercato : Karl Toko Ekambi pour remplacer Igor Paixao à l’OM

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La dernière semaine du mercato est très mouvementée du côté de l’Olympique de Marseille. Notamment en attaque, où un double transfert se dessine. Igor Paixao est en passe de quitter le navire phocéen. Un accord contractuel a été trouvé avec Sunderland. Il ne reste plus qu’aux deux équipes de s’entendre sur les modalités de transfert.

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En attendant, la direction l’OM ne reste pas les bras croix. Elle sait qu’il faudra vide combler le probable départ d’Igor Paixao. C’est dans cette optique que le nom de Karl Toko Ekambi revient en force à Marseille. Foot Mercato assure que les dirigeants phocéens sont d’ores et déjà en négociation avec l’ancien attaquant de Lyon pour le convaincre de rejoindre la Provence.

Une piste offensive à zéro euro

Karl Toko Ekambi est actuellement libre de tout engagement depuis son départ d’Al-Arabi. Sa situation contractuelle fait les affaires de l’Olympique de Marseille. Les dirigeants phocéens n’auront pas besoin de payer son indemnité de transfert.

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L’international camerounais est aussi doté d’une solide expérience en Ligue 1. Il a effectué des passages remarqués à Lyon, Rennes et Angers. Les Phocéens devront vendre afin de finaliser cette opération. « Karl Toko Ekambi est une option pour renforcer l’attaque de l’OM. Des discussions ont été entamées avec ses agents. L’OM doit d’abord attendre certains départs avant d’aller plus loin dans ce dossier », précise la source.

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