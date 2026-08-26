Mercato OL : Malick Fofana, sa condition pour rester à Lyon

L’entraîneur de l’OL a certes clarifié la situation de Malick Fofana à Lyon, mais un détail important est dévoilé par L’Équipe.

Mercato : Fonseca assure que Malick Fofana va rester à l’OL

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L’OL joue un match capital pour le club rhodanien, ce mercredi (21h) au Groupama Stadium, contre Fenerbahçe. Cette rencontre est qualificative pour la phase de ligue de la Ligue des Champions. Une qualification qui vaut 18,6 M€, soit le montant de la dotation de l’UEFA pour démarrer la compétition.

À quelques heures de cette confrontation, l’entraîneur de Lyon a dissipé la rumeur sur l’éventuel transfert de Malick Fofana avant la fin du mercato d’été. Il assure que le club a repoussé des propositions et que le virevoltant ailier va rester au club.

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« Je pense qu’il va continuer avec nous. Il est très motivé à l’idée de poursuivre ici. Nous ne sommes pas préoccupés par une éventuelle vente de Malick. Si nous avions voulu le vendre, nous aurions déjà pu le faire. Il y a eu des offres, mais le club a bien géré la situation », a-t-il rassuré.

Un gros chèque et Lyon va céder l’ailier Belge !

Malgré cette assurance de Paulo Fonseca, le jeune attaquant reste toujours en instance de transfert jusqu’au 1er septembre. en effet, l’Olympique Lyonnais a besoin de liquidités et doit faire une grosse vente avant la clôture du mercato estival. Si un prétendant de l’international Belge (5 sélections) sort le chéquier, le club rhodanien va le céder.

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La tendance est d’ailleurs confirmée par le technicien portugais. « Si d’autres clubs veulent Malick Fofana, ils devront le payer à sa juste valeur. C’est un joueur de très grande qualité et c’est pour cela que certaines offres ont été refusées », a-t-il indiqué. La présidente Michele Kang attend au moins 40 M€ pour le joueur valorisé à 30 M€ par Transfermarkt.

Qualification pour la LdC : la condition pour Fofana

Néanmoins, l’avenir de l’attaquant de 21 ans à Lyon reste fortement lié à l’issue du match OL – Fenerbahçe de ce mercredi soir. Si les Gones ne se qualifient pas pour la Ligue des champions, il partira certainement.

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En cas de qualification en C1, il devrait rester. Selon les indiscrétions du quotidien sportif, Malick Fofana a confié à certains de ses coéquipiers qu’il « aimerait bien rester disputer la Ligue des champions avec l’Olympique Lyonnais ».

Pour ce faire, il devra sortir le grand jeu contre le club turc dans quelques heures. Et justement, Paulo Fonseca lui fait confiance pour qualifier son équipe : « Malick est bien physiquement, il est prêt et motivé pour le match (contre le « Fener »). C’est un joueur de grande qualité, il doit jouer au maximum de ses capacités pour aider l’équipe. […]. C’est un joueur capable de faire la différence ».

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Pour rappel, le numéro 11 de l’OL a été l’auteur du deuxième but des Gones contre Toulouse (2-0), en sortant du banc de touche, lors de la 1re journée de Ligue 1, samedi dernier.