Mercato PSG : Zabarnyi sur le départ, son remplaçant ciblé

‎‎Illia Zabarnyi pourrait déjà quitter le PSG, un an seulement après son arrivée dans la capitale, alors que le club cherche encore à renforcer sa défense avant la fermeture du mercato. Selon Daniel Riolo, Paris travaille sur l’arrivée d’un défenseur de Premier League.

‎‎Mercato PSG : Zabarnyi, c’est encore loin d’être fini

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Illia Zabarnyi pourrait bien quitter le PSG d’ici la fin du mercato estival. Un an seulement après son arrivée dans la capitale française, le défenseur central ukrainien pourrait être la surprise des derniers jours du marché estival selon Daniel Riolo. Dans l’After Foot sur RMC, le chroniqueur a été très cash sur l’avenir de l’ancien pensionnaire de la Premier League.

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‎‎« On essaie de sortir Zabarnyi pour faire venir un défenseur », a-t-il affirmé Riolo. Il précise par ailleurs que le joueur recherché serait « probablement un joueur de Premier League qui n’est pas beaucoup utilisé ». Une piste qui reste toutefois anonyme à ce stade. Aucun nom n’a été officiellement communiqué et aucune information ne permet encore d’affirmer qu’un accord est proche.

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‎‎La sortie de Luis Campos alimente néanmoins l’idée d’un PSG toujours actif. A l’occasion du déplacement à Rennes, le conseiller sportif parisien avait prévenu : « Le mercato n’est pas fini du tout. Il est encore ouvert. Et d’ici la fin, même du côté des arrivées, si on trouve une bonne opportunité, on va le faire », a-t-il promis.

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‎Zabarnyi, un investissement encore récent

‎‎Le scénario est d’autant plus surprenant que Zabarnyi a rejoint le Paris SG en août 2025 pour cinq saisons. Le défenseur ukrainien était alors présenté comme un élément destiné à s’inscrire dans la durée et comme le premier joueur ukrainien de l’histoire du club. ‎Surtout, le bilan officiel du club sur le joueur raconte une histoire moins inquiétante que certaines rumeurs.

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Zabarnyi a disputé 37 rencontres lors de sa première saison et remporté quatre trophées, dont la Ligue des champions. Le club le présente toujours dans son effectif 2026-2027, avec le numéro 6. ‎Le contraste est donc saisissant. Paris pourrait envisager de remodeler une défense autour d’un joueur arrivé récemment, alors même que Zabarnyi possède une expérience importante du haut niveau et demeure international ukrainien.

‎‎Un remplaçant au profil encore mystérieux

‎‎Le futur défenseur parisien n’a pas encore de nom public dans les informations disponibles. Le seul élément avancé par Riolo est celui d’un joueur évoluant en Premier League et disposant actuellement d’un temps de jeu limité. Le PSG chercherait donc moins une vedette qu’une opportunité capable de répondre immédiatement à ses besoins.

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‎‎Cette recherche s’inscrit dans un chantier plus large. Selon les informations de L’Équipe, Paris surveille notamment un défenseur central droitier capable d’évoluer également comme latéral droit, en plus d’un gardien et d’un ailier. La polyvalence apparaît ainsi comme un critère important dans les dernières décisions de Luis Enrique.