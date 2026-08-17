Mercato OM : Coup de pouce inattendu de Todibo à Marseille !

L’Olympique de Marseille tient sans doute sa première recrue en défense. Le défenseur français Jean-Clair Todibo fait des concessions pour signer à l’OM au plus vite.

Mercato : Todibo fait un gros sacrifice pour rejoindre l’OM

La suite après cette publicité

La direction de l’Olympique de Marseille cherche à concilier rigueur budgétaire et ambitions sportives en cette fin de mercato. Elle devra vendre tout en s’activant en coulisse pour signer ses premiers renforts. Notamment en défense où le chantier est immense. Le départ de Facundo Medina devra vite être comblé.

Lire aussi : Mercato OM : Ça chauffe, Todibo à deux doigts de signer

C’est dans ce contexte que la piste menant à Jean-Clair Todibo prend une tournure en faveur de l’OM. Le défenseur central de West Ham figure en tête des priorités marseillaises pour solidifier l’arrière-garde. Un accord verbal a d’ailleurs rapidement été scellé. L’international tricolore étant favorable à une arrivée à Marseille.

Des exigences salariales revues à la baisse

Jean-Clair Todibo, malgré les difficultés financières de l’OM, est déterminé à porter le maillot Ciel et Blanc la saison prochaine. Foot Mercato le confirme, le joueur de 26 ans a décidé de baisser son salaire afin de faciliter les pourparlers entre les deux formations. Ce choix devrait accélérer les négociations.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Ça brûle, Todibo valide son arrivée à Marseille

À voir

Mercato ASSE : Enfin, un flop quitte l’AS Saint-Etienne

Ça chauffe à l’OM : Une condition bloque l’arrivée de Todibo

Il reste désormais à finaliser les discussions avec West Ham autour d’un prêt avec option achat. Les Hammers ne s’opposent pas vraiment à cette transaction, ayant compris le choix de l’ancien Niçois à revenir en Ligue 1. Les négociations se portent à présent sur la répartition de son salaire. Une fois cette étape réglée, Jean-Clair Todibo prendra la route pour l’OM.