ASSE : Ligue 2, Breum et Ferreira de retour contre Dijon ?

Les nouvelles sur Jakob Breum sont rassurantes avant le déplacement de l’ASSE à Dijon. Concernant Joao Ferreira, il faut encore de la patience.

ASSE : Travail individualisé pour Jakob Breum, il est incertain à Dijon

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Touché à la cuisse samedi dernier et sorti avant la demi-heure de jeu du match ASSE – Grenoble Foot (4-0), Jakob Breum a entamé le processus pour son retour. Il n’est pas encore totalement guéri, mais il s’est remis à la course. Selon les informations d’Evect, le milieu offensif Danois « était de retour ce milieu de semaine à l’entraînement pour une charge de travail individualisée et de la course légère ».

Cependant, il est incertain pour le match de la 4e journée de Ligue 2 contre Dijon FCO, lundi prochain, au stade Gaston-Gérard. S’expliquant sur la blessure du nouveau numéro 10 de l’AS Saint-Etienne, Ian Cathro avait évoqué une « pointe à l’ischio, comme une contracture » à l’issue du match contre Grenoble.

Le joueur recruté à Go Ahead Eagle au Pays-Bas avait été sorti par précaution et remplacé par Zuriko Davitashvili. L’entraîneur des Verts avait indiqué ensuite qu’avec ce genre d’alerte, il fallait « faire preuve de patience pour voir s’il ne s’agissait que d’une simple raideur des Ischio ou pas ».

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Pour rappel, Jakob Breum faisait une excellente entame de saison sous le maillot des Verts avant sa blessure. Il est auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 3 matchs de Ligue 2.

Joao Ferreira soumis à un protocole de retour

Le média spécialisé a également donné des nouvelles de Joao Ferreira. Touché à la tête après seulement 23 minutes de jeu, lors de la réception de Clermont Foot (3-1) le vendredi 14 août dernier, il a été soumis à un protocole commotion cérébrale. Ce qui a justifié son absence contre Grenoble Foot.

Désormais, le défenseur portugais « suit son protocole de retour ». Sera-t-il opérationnnel pour le déplacement de l’ASSE à Dijon dans quatre jours ? Pas certain.

« L’arrière latéral droit valider une à une les différentes étapes du protocole mis en place autour de son cas, avant d’envisager un retour pérenne dans le groupe et de pouvoir à nouveau initier des contacts avec ses partenaires. Chaque étape est entrecoupée d’une période d’observation, avec une activité moindre, afin de la valider et de passer à la suivante », a expliqué la source.

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Joao Ferreira avait été titulaire lors des deux premières journées de Ligue 2, avant son violent choc à la tête.