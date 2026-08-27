Le Paris SG et Liverpool finalisent le transfert de Barcola

Cette fois pourrait bien être la bonne. Après plusieurs semaines de discussions, le PSG et Liverpool sont parvenus à un accord pour le transfert de Bradley Barcola. Explications.

Mercato PSG : « Liverpool a trouvé un accord verbal pour le transfert de Bradley Barcola »

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Après des semaines de négociations, le Paris Saint-Germain et Liverpool ont trouvé un accord autour de 140 millions d’euros pour le transfert de Bradley Barcola qui, sauf rebondissement, va donc rejoindre Anfield dans les jours à venir. Fabrizio Romano apporte également ses informations dans ce dossier.

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Le club anglais serait sur le point de finaliser l’arrivée de sa priorité du mercato estival pour compenser le départ de Mohamed Salah. Le journaliste italien précise quel es derniers documents seront échangés dans les 24 heures pour un transfert de 140 millions d’euros, bonus compris.

« INFO EXCLUSIVE : Liverpool a trouvé un accord verbal pour le transfert de Bradley Barcola ! Montant initial de 100 millions de livres sterling plus bonus — soit jusqu’à 140 millions d’euros au total pour le PSG. Échange des documents dans les 24 heures. LFC obtient sa cible prioritaire : c’était certain et maintenant c’est fait », écrit le spécialiste mercato sur sa page X.

De son côté, Olivier Tallaron de Canal Plus confirme l’accord imminent entre les deux clubs. Il rapporte notamment que c’est le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, qui a discuté personnellement avec les propriétaire de Liverpool pour un transfert avoisinant les 145 millions d’euros. En Angleterre, le journaliste Ben Jacobs indique l’accord devrait être finalisé ce soir à Monaco, en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions.

Quelques détails à régler pour boucler le dossier Barcola

Toutes les parties concernées étaient bien confiantes quant au dénouement du dossier, mais l’accord tardait à se concrétiser. Selon diverses sources concordantes, c’est désormais chose faite ces dernières heures entre le PSG et Liverpool pour le transfert de Bradley Barcola.

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Les positions des deux clubs se sont rapprochées et un accord a été trouvé pour un transfert faisant de Barcola la plus grosse vente de l’histoire de la Ligue 1 pour un joueur partant à l’étranger. D’après le quotidien L’Équipe, il ne reste à régler que les détails des bonus à inclure dans cette transaction, ce qui devrait être réglé ce jeudi.

D’accord avec les Reds depuis plusieurs semaines sur les termes de son futur contrat, Bradley Barcola attend désormais le feu vert de sa direction pour voyager en Angleterre et signer son contrat de cinq ans avec Liverpool.

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« Accord Liverpool / PSG pour le transfert de Bradley Barcola autour de 140M€. Il reste à déterminer certains détails liés aux bonus encore, ce qui devrait être réglé aujourd’hui. Le joueur attend désormais le feu vert pour voyager », assure le journaliste Loïc Tanzi.