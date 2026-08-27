Champions League : Le Barça et Man City sur la route du PSG

Depuis ce jeudi soir, le PSG connaît ses adversaires pour la phase de ligue de la Ligue des Champions. Le Barça et Manchester City se dressent encore devant les hommes de Luis Enrique.

Le PSG connaît ses adversaires pour la Ligue des Champions

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Ce jeudi soir, le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des Champions a eu lieu à Monaco. Et comme lors des deux dernières saisons, le PSG a hérité d’un groupe bien costaud. En attendant le début de la compétition le 8 septembre prochain, le double champion d’Europe en titre connaît désormais ses adversaires. Et une nouvelle fois, le super ordinateur de l’UEFA n’a pas épargné le club de la capitale.

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Les hommes de Luis Enrique affronteront notamment Manchester City, le FC Barcelone, l’AS Rome, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, le Slovan Bratislava ainsi que Côme. Le PSG recevra le Barça pour de nouvelles retrouvailles pour Luis Enrique et Ferran Torres, qui a signé pour les Rouge et Bleu cet été, l’AS Roma, Galatasaray et le Slovan Bratislava.

Le Paris SG se déplacera ensuite à Manchester City, à Aston Villa, qu’il a battu il y a quelques jours lors de la finale de la Supercoupe d’Europe (2-1), à Villarreal et à Côme. Le calendrier de la phase de ligue, qui commencera le 8 septembre, sera dévoilé d’ici samedi. Double tenant du titre, le PSG souhaite s’offrir une troisième Coupe aux grandes oreilles de suite.

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Comme la saison passée, le tirage au sort de la Champions League a réservé de nombreux chocs au PSG, qui affrontera dans le chapeau 1 le FC Barcelone et Manchester City. Dans le chapeau 2, le PSG recevra la Roma et se déplacera à Aston Villa. Le PSG recevra aussi Galatasaray et se déplacera à Villarreal. Enfin, le club parisien a hérité dans le chapeau 4 de Bratislava, qu’il recevra, et se déplacera à Côme.

Le tirage complet du Paris SG

Manchester City (extérieur)

Barça (domicile)

AS Roma (extérieur)

Aston Villa (domicile)

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Galatasaray (extérieur)

Villarreal (domicile)

Slovan Bratislava (extérieur)

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Come (domicile).