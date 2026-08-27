Mercato Stade Rennais :  Djaoui Cissé intéresse un cador de Ligue 1

Le RC Strasbourg craque pour la pépite du Stade Rennais, Djaoui Cissé. Les négociations sont en cours pour son transfert en Alsace.

Mercato Stade Rennais : Djaoui Cissé va-t-il prendre la direction de Strasbourg ?

La suite après cette publicité

Le Stade Rennais pourrait perdre Djaoui Cissé pendant ce sprint final du mercato estival. Le RC Strasbourg pousse fort pour attirer le milieu de 22 ans. Ouest-France confirme des avancées majeures entre les deux clubs, alors que L’Équipe évoquait déjà cette piste mi-août.

Le dossier est désormais en très bonne voie. Tout indique que le milieu tricolore va plier ses bagages. Absents de la feuille de match contre le Paris SG (2-2) lors de la première journée de Ligue 1, les signaux ne trompent pas : Cissé prépare ses valises.

À voir

Le Paris SG et Liverpool finalisent le transfert de Barcola

Lire aussi : Mercato : Le Stade Rennais accélère pour Ludovic Ajorque

Pur produit du centre de formation rennais rejoint en 2019, le joueur a éclos au plus haut niveau durant la deuxième moitié de la saison 2024-2025. Cette montée en puissance avait poussé la direction bretonne à prolonger son bail jusqu’en 2030. Djaoui Cissé est chaud pour aller ailleurs. Depuis quelques mois, il annonce son désir de quitter Rennes.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Mauvaise nouvelle pour la piste Martin Terrier

Mercato Stade Rennais : La réponse glaciale de Vitinha au SRFC

À voir

ASSE : Ligue 2, Breum et Ferreira de retour contre Dijon ?

Le milieu tricolore pourrait quitter la Bretagne avec une grande expérience. Bilan : 40 matchs professionnels au compteur. Il a les atouts pou relever un nouveau défi en Alsace. Le Stade Rennais et le Racing Club de Strasbourg n’ont toutefois pas encore trouvé un accord définitif. Sur Transfertmarkt, Djaoui Cissé vaut 10 millions d’euros.