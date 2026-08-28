FC Nantes : Beckham pour sauver le FCN ? 100M€ en jeu

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Le FC Nantes traverse une période particulièrement délicate. Après une relégation en Ligue 2 et un début de saison très compliqué, c’est le nom de David Beckham qui apparaît désormais dans les discussions autour d’une possible reprise du club. Selon Ouest-France, trois projets seraient actuellement sur la table, dont l’un pourrait atteindre 100 millions d’euros.
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Et si le salut du FC Nantes venait des Etats-Unis ? C’est en tout cas l’une des hypothèses révélées ce jeudi par Ouest-France. Le quotidien régional, particulièrement attentif aux coulisses du club nantais, affirme que « le nom de David Beckham revient dans les discussions » concernant un éventuel changement de propriétaire. La prudence reste toutefois de mise.
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Rien ne permet d’affirmer que Beckham a personnellement déposé une offre pour racheter le FC Nantes. Son nom serait toutefois associé à l’un des projets étudiés, alors que trois propositions seraient actuellement envisagées par la famille Kita. Une hypothèse suffisamment spectaculaire pour faire rêver les supporters, mais encore loin d’un changement de propriétaire.
Une vente qui n’est plus seulement une rumeur
Le dossier prend une autre dimension parce que la famille Kita semble désormais disposée à étudier sérieusement les possibilités de cession. Selon les informations rapportées, l’une des offres pourrait atteindre 100 millions d’euros, tandis que plusieurs investisseurs britanniques seraient intéressés par le club.À voirASSE : Le mercato de KSV validé par le début des Verts en L2
Pour le FC Nantes, le contexte sportif donne forcément davantage de poids à ces discussions. Relégués en Ligue 2 après une longue période d’instabilité, les Canaris occupent actuellement la dernière place du championnat après trois journées, avec zéro point au compteur. Le club a également changé d’entraîneur, Grégory Poirier ayant récemment succédé à Michel Der Zakarian.
Beckham, un investisseur déjà habitué au football
L’intérêt autour du nom Beckham ne sort pas totalement de nulle part. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain est copropriétaire de l’Inter Miami, franchise de MLS devenue l’un des clubs les plus médiatisés du monde depuis l’arrivée de Lionel Messi. Surtout, Beckham connaît désormais les rouages d’un projet sportif et commercial d’envergure.
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Son avocat avait rencontré des représentants du Collectif Nantais à Bordeaux en avril 2024, selon les éléments rapportés par Ouest-France. Ce précédent donne un peu plus de consistance à la rumeur, sans pour autant la transformer en négociation officielle.
Le chiffre qui pourrait tout changer
Une éventuelle opération autour de 100 millions d’euros placerait le FC Nantes devant un tournant majeur de son histoire récente. Le montant est considérable, mais il ne constitue pas à lui seul une garantie de réussite : la situation sportive, les finances, la gouvernance et la stratégie à long terme seront déterminantes.
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Le précédent nantais invite d’ailleurs à la prudence. En 2019, un projet de reprise évalué autour de 100 millions d’euros avait déjà échoué faute de garanties financières suffisantes. Le football français a depuis connu assez de dossiers douloureux pour rappeler qu’un grand nom et un gros chèque ne suffisent pas toujours.