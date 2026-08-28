FC Nantes : Beckham pour sauver le FCN ? 100M€ en jeu

‎‎Le FC Nantes traverse une période particulièrement délicate. Après une relégation en Ligue 2 et un début de saison très compliqué, c’est le nom de David Beckham qui apparaît désormais dans les discussions autour d’une possible reprise du club. Selon Ouest-France, trois projets seraient actuellement sur la table, dont l’un pourrait atteindre 100 millions d’euros.‎

‎FC Nantes : Une piste Beckham qui agite déjà la Beaujoire

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Et si le salut du FC Nantes venait des Etats-Unis ? C’est en tout cas l’une des hypothèses révélées ce jeudi par Ouest-France. Le quotidien régional, particulièrement attentif aux coulisses du club nantais, affirme que « le nom de David Beckham revient dans les discussions » concernant un éventuel changement de propriétaire. ‎La prudence reste toutefois de mise.‎

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Rien ne permet d’affirmer que Beckham a personnellement déposé une offre pour racheter le FC Nantes. Son nom serait toutefois associé à l’un des projets étudiés, alors que trois propositions seraient actuellement envisagées par la famille Kita. Une hypothèse suffisamment spectaculaire pour faire rêver les supporters, mais encore loin d’un changement de propriétaire.

‎‎Une vente qui n’est plus seulement une rumeur‎

‎Le dossier prend une autre dimension parce que la famille Kita semble désormais disposée à étudier sérieusement les possibilités de cession. Selon les informations rapportées, l’une des offres pourrait atteindre 100 millions d’euros, tandis que plusieurs investisseurs britanniques seraient intéressés par le club.‎

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‎Pour le FC Nantes, le contexte sportif donne forcément davantage de poids à ces discussions. Relégués en Ligue 2 après une longue période d’instabilité, les Canaris occupent actuellement la dernière place du championnat après trois journées, avec zéro point au compteur. Le club a également changé d’entraîneur, Grégory Poirier ayant récemment succédé à Michel Der Zakarian.‎

‎Beckham, un investisseur déjà habitué au football‎

‎L’intérêt autour du nom Beckham ne sort pas totalement de nulle part. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain est copropriétaire de l’Inter Miami, franchise de MLS devenue l’un des clubs les plus médiatisés du monde depuis l’arrivée de Lionel Messi. ‎Surtout, Beckham connaît désormais les rouages d’un projet sportif et commercial d’envergure.

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Son avocat avait rencontré des représentants du Collectif Nantais à Bordeaux en avril 2024, selon les éléments rapportés par Ouest-France. Ce précédent donne un peu plus de consistance à la rumeur, sans pour autant la transformer en négociation officielle.‎

‎Le chiffre qui pourrait tout changer‎

‎Une éventuelle opération autour de 100 millions d’euros placerait le FC Nantes devant un tournant majeur de son histoire récente. Le montant est considérable, mais il ne constitue pas à lui seul une garantie de réussite : la situation sportive, les finances, la gouvernance et la stratégie à long terme seront déterminantes.

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‎‎Le précédent nantais invite d’ailleurs à la prudence. En 2019, un projet de reprise évalué autour de 100 millions d’euros avait déjà échoué faute de garanties financières suffisantes. Le football français a depuis connu assez de dossiers douloureux pour rappeler qu’un grand nom et un gros chèque ne suffisent pas toujours.