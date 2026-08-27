Mercato OL : Lyon privé de LDC, des départs majeurs annoncés

L’élimination de l’OL pour la Ligue des champions ouvre la porte aux transferts de quelques joueurs majeurs du club. Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca confirment la tendance.

L’OL absent en Ligue des champions : Le gros regret de Louis-Jean

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Fenerbahçe a barré la route à l’OL pour la qualification en Ligue des champions. Le club turc a remporté le match retour décisif des barrages, mercredi à Décines (1-2), alors qu’il avait été accroché par les Gones (1-1) à Istanbul lors du match aller. L’Olympique Lyonnais doit se contenter de la Ligue Europa, comme la saison dernière.

Cette élimination laisse d’énormes regrets à l’ensemble du club rhodanien, car la Ligue des champions était son objectif principal. Les joueurs, l’entraîneur et les dirigeants rhodaniens l’ont exprimé après la défaite à domicile.

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« Outre la déception sportive, bien sûr que financièrement, on aurait préféré être en Ligue des champions. C’est un échec », a regretté Matthieu Louis-Jean, directeur sportif.

Fin de mercato : Matthieu Louis-Jean confirme des départs

Au-delà de cet échec sportif, le club doit faire face à un manque à gagner colossal, estimé à près de 50 M€, du fait de la non-qualification. La subvention de l’UEFA, d’un montant de 18,6 M€, les recettes de la billetterie et les entrées marketing générées par la Ligue des champions se sont envolées d’un coup.

Cette élimination impacte également la fin du mercato lyonnais. Le club est contraint de se séparer d’un ou de deux joueurs importants, notamment Malick Fofana, pour combler son déficit comme nous l’avons indiqué. Matthieu Louis-Jean annonce d’ailleurs des départs avant le 1er septembre 2026, date de la fermeture du marché des transferts.

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« On avait budgétisé une Ligue Europa, donc ça ne change pas nos plans. Maintenant, oui, il va sûrement se passer certaines choses avant la fin du mercato. On veut malgré tout rester compétitifs, mais il faudra équilibrer l’effectif », a-t-il indiqué, dans des propos rapportés par olympique-et-lyonnais.

Cependant, le dirigeant de l’OL a caché son jeu au sujet de l’avenir de l’ailier international belge (5 sélections). « Je ne peux pas vous le dire tout de suite. Ce n’est pas une question de Malick Fofana ou pas Malick Fofana pour l’instant. Le marché nous dictera ce qu’on peut faire, et on adaptera en fonction », a-t-il déclaré.

Fonseca : « Désormais, on va devoir vendre, c’est la réalité »

Contrairement à Matthieu Louis-Jean, Paulo Fonseca a été plus direct sur la question des départs. « Je suis l’entraîneur, mais je comprends la situation du club. La qualification était très importante pour pouvoir garder les mêmes footballeurs. Peut-être que désormais, on va devoir vendre, c’est la réalité », a-t-il lâché, très déçu.

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Pour rappel, l’Olympique Lyonnais avait déjà transféré Afonso Moreira à 33,6 M€ bonus inclus, avant de se présenter à la DNCG. Il doit encore réaliser des ventes pour combler son déficit financier.