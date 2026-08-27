Mercato OL : Vente de Barcola à Liverpool, jackpot pour Lyon

Un bonus inattendu va tomber dans les caisses de l’OL sur le transfert de Bradley Barcola du PSG à Liverpool.

Mercato : 5 M€ pour l’OL sur le transfert de Bradley Barcola à Liverpool

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Un accord aurait été trouvé entre le PSG et Liverpool pour le transfert de Bradley Barcola. Selon les informations de L’Équipe, les deux clubs se sont entendus sur un transfert à 140 millions d’euros, bonus compris.

Sauf revirement extraordinaire, le transfert de l’international français (28 sélections) sera la plus grosse vente du club de la capitale. Loin devant les 90 millions d’euros encaissés sur le transfert de Neymar à Al-Hilal en Arabie saoudite.

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L’OL devrait toucher une indemnité d’environ 3,5 % du montant du transfert de l’ailier du Paris Saint-Germain. Selon le calcul du quotidien sportif, cela équivaut à 4,9 millions d’euros tout bonus compris.

Lyon avait déjà touché 50 M€ pour le transfert de l’ailier à Paris

Pour rappel, Bradley Barcola a été formé à Lyon (2010-2021), puis révélé par le club rhodanien en Ligue 1 en 2022. Il avait brillé en une seule saison avec les Gones (2022-2023). Grâce à ses performances (5 buts, 9 passes décisives en 26 matchs de championat), le jeune ataquant avait été transféré au PSG le 31 août 2023, contre un montant de 50 millions d’euros bonus compris.

Pour précision, l’OL va empocher ce jackpot venu de Liverpool, grâce à son statut de club formateur de l’ailier de 24 ans, conformément au mécanisme de solidarité mis en place par la FIFA lors de la (re) vente d’un joueur formé, à l’étranger.

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Il ne s’agit donc pas d’un pourcentage à la revente, assorti au transfert précédent de Bradley Barcola de Lyon à Paris.