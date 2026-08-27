INFO PSG : Nasser Al-Khelaïfi gâte les salariés du Paris SG

Nasser Al-Khelaïfi a décidé de récompenser les salariés du PSG après le deuxième sacre en Ligue des Champions. Le président du club de la capitale va ainsi honorer ses plus de 800 collaborateurs en leur versant un bonus lié aux bons résultats sportifs de l’équipe.

Une prime de 4.772 euros versée aux salariés du PSG

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Après un nouveau parcours exceptionnel lors de la saison 2025-2026, avec notamment le second sacre de suite en Ligue des Champions, le PSG va offrir un joli cadeau à tous ses salariés. En effet, dans un courriel partagé par le journal Le Parisien, Nasser Al-Khelaïfi a félicité ses employés et a annoncé cette bonne nouvelle.

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La volonté de la direction parisienne est d’associer l’intégralité des salariés – soit plus de 800 collaborateurs – à la réussite sportive du club qui, outre la Ligue des Champions et la Ligue 1, a raflé le Trophée des Champions, une Supercoupe d’Europe et la Coupe intercontinentale.

« Nos succès sportifs dans l’ensemble de nos sections, tout comme notre croissance, notre capacité d’innovation et notre créativité en tant qu’entreprise et en tant que marque, sont le fruit d’un immense effort collectif. Ce sont vos réussites et vos succès.

En reconnaissance de ce formidable travail d’équipe, j’ai le plaisir de vous annoncer l’attribution d’une nouvelle prime collective au titre de la saison 2025-2026 », écrit le président Nasser Al-Khelaïfi dans un courriel adressé aux employés du club.

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D’après les informations du quotidien L’Équipe, les salariés du PSG vont ainsi percevoir une prime collective de 4772,24 euros brut au titre de la saison 2025-2026. Elle sera versée en deux fois dont la première moitié en complément du salaire d’août.

Elle concerne les employés du Foot, du Handball, de la Sese (la société qui gère le Parc), de la Fondation et du Fonds de dotation en CDD, CDI et en apprentissage, sauf ceux qui perçoivent des primes « à caractère sportif. »

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Ce versement est conditionné à une présence effective d’au moins huit mois au club lors de la saison passée. Cette démarche avait déjà été entreprise après le premier sacre européen en 2025 : les salariés avaient alors bénéficié d’un bonus provenant d’une partie des primes promises aux joueurs, qui avaient choisi d’en partager une partie avec eux.