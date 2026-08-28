PSG – LDC : Al-Khelaïfi impatient d’en découdre avec le Barça

‎Le PSG de Nasser Al-Khelaïfi retrouvera le FC Barcelone à domicile lors de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027, après le tirage au sort effectué jeudi 27 août à Monaco. Présent sur place, le Qatari a affiché son enthousiasme devant cette nouvelle affiche européenne, tout en appelant son équipe à rester prudente.

‎‎PSG-Barça : Nasser Al-Khelaïfi accueille le choc avec enthousiasme

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‎‎Le président du PSG n’a pas attendu longtemps pour réagir au duel avec le Barça. Interrogé après le tirage, Nasser Al-Khelaïfi a tout de suite insisté sur le prestige de l’adversaire et l’attrait d’une telle affiche. Président à Monaco lors de la cérémonie du tirage au sort, le dirigeant qatari s’est montré très excité à l’idée de retrouver le rival catalan.

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‎‎« Barcelone est une des meilleures équipes du monde, un club historique. On a un grand respect pour le Barça », a déclaré le dirigeant parisien. Avant d’ajouter, avec un enthousiasme difficile à dissimuler : « C’est un grand match pour eux, nous, les supporters et le monde entier. On est très excité de jouer ce match. »

‎‎Paris retrouve une vieille connaissance européenne

‎‎Cette affiche n’a pourtant rien d’inédit pour les doubles champions d’Europe en titre. Depuis l’arrivée de QSI à la tête du PSG, le FC Barcelone est l’adversaire le plus régulièrement croisé par le club parisien en Ligue des champions, avec quatorze confrontations recensées sur la période, selon Opta.

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‎‎Le prochain rendez-vous aura toutefois une saveur particulière. Le Barça se déplacera au Parc des Princes, tandis que le PSG devra également se frotter à Manchester City en Angleterre. L’AS Rome, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, le Slovan Bratislava et Côme complètent le programme parisien.

‎Al-Khelaïfi refuse déjà de s’enflammer

‎‎Malgré l’excitation provoquée par ces retrouvailles qui s’annoncent au goût de revanche pour les champions d’Espagne, Nasser Al-Khelaïfi refuse de regarder trop loin. Le PSG, double tenant du titre européen, nourrit évidemment l’ambition de poursuivre son règne, mais son président préfère avancer sans brûler les étapes.

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‎‎« C’est la Ligue des champions, la meilleure compétition du monde. Il faut être prêt match après match pour aller jusqu’à la fin », a-t-il expliqué. Et lorsqu’il est question d’un éventuel troisième sacre consécutif, le message est clair : « Il est très tôt pour parler de back to back to back. Il faut y aller étape par étape jusqu’à la fin »,a-t-il dit.

‎‎Un calendrier qui ne laisse aucun répit au Paris SG

‎‎Le tirage place Paris face à huit adversaires, avec quatre rencontres au Parc des Princes et quatre déplacements. Le Barça et l’AS Rome seront notamment reçus dans la capitale, alors que Manchester City et Aston Villa attendront les Parisiens en Angleterre. ‎Ce contexte donne encore davantage de poids aux déclarations du président.

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‎Le PSG ne pourra pas se permettre de gérer cette phase de ligue en dilettante. Entre prestige, exigence et fatigue d’un calendrier européen chargé, chaque rendez-vous comptera. Et le premier grand frisson est déjà identifié : Barcelone arrive à Paris.