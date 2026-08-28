ASSE : Maxime Bernauer déjà sous pression avant Dijon

‎L’ASSE se déplace à Dijon après 3 victoires en autant de journées, mais Maxime Bernauer devra surveiller son engagement. Le défenseur stéphanois a reçu son premier carton jaune de la saison contre Grenoble et se retrouve désormais sous la menace du règlement disciplinaire.

‎‎ASSE : Une première alerte avant le déplacement à Dijon

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‎‎Le carton reçu par Maxime Bernauer lors du large succès contre Grenoble (4-0) est le troisième avertissement enregistré par l’ASSE depuis le début du championnat. Le défenseur rejoint ainsi Joshua Duffus et Jakob Breum dans ce petit cercle que personne ne rêve vraiment d’intégrer.

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‎Ce point de la situation disciplinaire des Stéphanois après trois journées illustre la situation d’alerte qui doit exister au sein du staff technique de Saint-Etienne au moment d’aborder la suite de la saison. Pour l’instant, la situation reste largement maîtrisable : aucun joueur n’est suspendu et tous les autres membres de l’effectif disposent encore d’un casier vierge.

‎‎Bernauer n’a pas encore le droit à l’erreur

‎‎Maxime Bernauer ne risque évidemment pas une suspension immédiate. Il lui faudrait atteindre cinq avertissements pour entrer dans le champ d’une sanction disciplinaire. Mais avec un premier jaune déjà au compteur, chaque nouvelle intervention devra être soigneusement maîtrisée dans les prochaines rencontres.

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‎‎Cette donnée prend une importance particulière avant Dijon. Dans une équipe qui reste sur trois succès, la continuité devient précieuse. Un défenseur averti doit parfois choisir entre l’intervention musclée et le petit pas de recul. Le football, parfois, se joue aussi à quelques centimètres près.

‎‎Un défenseur précieux pour les Verts

‎‎L’enjeu dépasse d’ailleurs le simple bilan des cartons. L’ASSE a prolongé l’aventure avec Bernauer jusqu’en juin 2027 après avoir levé son option d’achat auprès du Dinamo Zagreb. Le club stéphanois avait alors rappelé qu’il avait disputé 11 rencontres de Ligue 1 lors de ses premiers mois dans le Forez.

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‎‎Son expérience constitue également un atout. Avant son arrivée dans le Forez, le défenseur avait disputé 43 rencontres avec le Dinamo Zagreb, dont certaines en Ligue des champions. Il connaît donc les exigences du haut niveau et sait qu’une saison se gagne aussi dans la gestion des détails.

‎‎Dijon arrive, la vigilance aussi

‎‎Face à Dijon, l’objectif sera donc double pour les Verts : poursuivre leur impressionnant début de saison tout en évitant que les cartons ne deviennent un problème. Bernauer devra notamment gérer ses interventions sans perdre cette agressivité qui fait partie du métier de défenseur.

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‎‎Le principal intéressé avait d’ailleurs expliqué son approche du poste : « Je suis plutôt un défenseur relanceur. J’aime anticiper, lire le jeu ». Une philosophie qui peut justement l’aider à défendre avec davantage d’anticipation et, peut-être, à éviter les fautes qui conduisent aux sanctions.