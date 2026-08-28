Stade Rennais : Pluie de bonnes nouvelles avant Mans  

Les voyants sont au vert pour le Stade Rennais avant la rencontre face au Mans en Ligue 1. Il y a plusieurs retours et un seul cadre incertain.

Stade Rennais : Le point sur le groupe avant Mans

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Dimanche 30 août, les Rouge et Noir retrouvent le Roazhon Park pour la deuxième journée de Ligue 1. Une seule incertitude plane sur la composition du Stade Rennais : la présence de Brice Samba dans les cages. Touché par une petite gêne musculaire, le gardien s’est entraîné en salle ce vendredi 28 août, selon Ouest-France.

Le staff réévaluera son état de santé d’ici dimanche. En cas de forfait du titulaire, deux options s’offrent à Franck Haise : titulariser le jeune Killian Belazzoug, présent sur le banc lors du déplacement à Paris, ou lancer la recrue Nicolas Lemaître.

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Au milieu de terrain, Mahdi Camara réintègre le groupe après sa suspension et postule à une place de titulaire. Sa reprise complique les choix du coach, d’autant que le trio Valentin Rongier, Adrien Thomasson et Sebastian Szymanski a séduit dimanche dernier lors du nul accroché face au PSG (2-2). Au rayon des bonnes nouvelles, Mahamadou Nagida réintègre le groupe sans problème après un début de semaine aménagé.

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Enfin, la fin du mercato (mardi 1er septembre) dicte la gestion des départs. Franck Haise écarte les joueurs en instance de transfert : Djaoui Cissé (pressenti à Strasbourg) et Lilian Brassier (convoité par Francfort) resteront en tribune. L’avenir de Ludovic Blas n’est pas encore scellé. Le milieu offensif pourrait lui aussi quitter Rennes. Il devrait néanmoins être présent sur la feuille de match dimanche.