OL : Avant le HAC, Fonseca dévoile la fin du mercato de Lyon

Interrogé sur la fin du mercato de l’OL, Paulo Fonseca a dévoilé tout en conférence de presse, avant Olympique Lyonnais – Le Havre AC.

Fonseca sur la fin du mercato : « Peut-être que nous aurons des nouveautés »

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Deux jours après l’élimination de l’OL par Fenerbahçe (1-2) en barrage de Ligue des champions, Paulo Fonseca était en conférence de presse, ce vendredi. Il s’est présenté face aux journalistes pour évoquer le match de la deuxième journée de Ligue 1 contre le Havre AC.

En marge des questions relatives à cette rencontre, prévue au Groupama Stadium samedi (20h45), l’entraîneur des Gones a été interrogé sur la fin du marché estival du club rhodanien.

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« Je n’ai pas parlé du mercato avec les joueurs. Ils sont prêts et concentrés sur le moment présent », a-t-il répondu d’emblée, avant de glisser : « Ce sont les derniers jours du mercato. Peut-être que nous aurons des nouveautés, mais je ne parle pas de ça avec eux ».

OL : Fonseca confirme Malick Fofana en instance de transfert

Paulo Fonseca a clarifié ensuite l’avenir des joueurs annoncés en instance de transfert, après la sortie de l’Olympique Lyonnais aux portes de la Ligue des Champions, notamment Malick Fofana.

« Il est avec nous », a-t-il balancé dans un premier temps, avant de « dire la vérité » : « Après le match, nous avons parlé. Nous avons besoin de vendre et Malick Fofana est une possibilité, mais aujourd’hui il est avec nous. Il est prêt à jouer samedi. J’ai pris ma décision, il sera avec le groupe ».

L’ailier international belge (5 sélections) avait confié à des coéquipiers son envie de rester à Lyon, mais seulement en cas de qualification pour la C1. L’OL étant éliminé, il est donc sur le départ.

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Son transfert va permettre au club rhodanien de renflouer ses caisses et combler le manque à gagner généré par la non-qualification en Ligue des Champions.

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Le jeune attaquant de 21 ans est valorisé à 30 millions d’euros par Transfermarkt, mais Michele Kang, la président du club rhodanien, espère le vendre à 40 millions d’euros, soit le double du prix auquel il a recruté à La Gantoise en janvier 2024.