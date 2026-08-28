ASSE : Svetlin marche sur les pas de Beric à Saint-Etienne

Revenu sur son transfert à l’ASSE, Tamar Svetlin souligne le soutien que lui apporte son compatriote et ancien Vert, Robert Beric. Il veut suivre ses traces.

ASSE : La recrue Tamar Svetlin briefé et aidé par Robert Beric

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Tamar Svetlin est l’une des sept recrues estivales de l’ASSE en date. Il a été transféré de Korona Kielce en Pologne. Il s’est engagé officiellement avec le club stéphanois le 10 août 2026, contre 2,5 M€, selon l’estimation de Transfermarkt.

Dans ses confidences sur les coulisses de son arrivée dans le Forez, le milieu slovène révèle qu’il a été encouragé et aidé par Robert Beric. « Je ne le connais pas personnellement, mais on a pris contact lorsque je suis arrivé à Saint-Etienne. Robert m’a également aidé sur certains points, il m’a parlé de la ville, du club, de toutes ces choses-là, il m’a vraiment aidé », a-t-il confié à ICI Saint-Etienne Loire.

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L’ancien avant-centre des Verts a bien briefé son compatriote sur le club ligérien, son mythique stade Geoffroy-Guichard et son indéfectible et bouillant peuple vert. « Je sais que les supporters se souviennent de Beric de manière positive, avec des mots très gentils. Moi aussi, je suis reconnaissant pour tout ce qu’il a fait lors de mon arrivée. […]. En tout cas, il ne m’a dit que du bien de l’ASSE », a laissé entendre Tamar Svetlin.

Svetlin veut suivre l’exemple de son compatriote à Saint-Etienne

Pour rappel, Robert Beric a défendu le maillot des Verts pendant 5 saisons (2015-2020). Il a disputé 104 matchs, toutes compétitions confondues, pour 34 buts marqués et 9 passes décisives délivrées. L’attaquant de 35 ans a donc laissé des traces à Saint-Etienne.

Des pas sur lesquels la nouvelle recrue de 25 ans veut marcher. « Robert Beric est quelqu’un d’important ici, il a réussi à se faire un nom à l’ASSE. C’est aussi mon objectif et je vais faire tout mon possible pour y parvenir », a-t-il déclaré.

Arrivé dans le Forez après la 1re journée de Ligue 2, le milieu défensif était dans le groupe de Ian Cathro dès la 2e journée du championnat. Il était entré en jeu à la 23e minute de jeu, à la suite de la blessure de Joao Ferreira. L’international Slovène (7 sélections) a été titulaire ensuite lors de la large victoire de l’ASSE contre Grenoble (4-0). Un match qu’il a disputé en intégralité.

Beric félicite Svetlin et lui souhaite « le meilleur » à l’ASSE

Pour se faire un nom dans le Forez, Tamar Svetlin peut compter sur les conseils de Robert Beric. Ce dernier lui avait justement laissé un message choc sur les réseaux sociaux pour le féliciter pour sa signature chez les Verts et l’encourager pour la suite de sa carrière :

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« Bonjour Tamar, bienvenue à Sainté, dans la maison des Verts ! Je voulais juste te dire que tu arrives dans le meilleur club de France avec des supporters incroyables que tu vas découvrir à Geoffroy-Guichard. Je sais qu’ils sauront t’accueillir chaleureusement. Je te souhaite le meilleur ! Et j’espère que tu les aideras à retourner en Ligue 1 ! Allez les Verts ! »