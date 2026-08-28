PSG – Stade Rennais : La LFP tranche pour le match retour !

Réunie ce vendredi 28 août 2026, la Commission des Compétitions de la LFP a annoncé sa décision concernant le litige qui oppose le PSG au Stade Rennais sur le lieu où va se dérouler le match retour de Ligue 1 qui va les opposer en mars prochain.

La LFP donne raison au PSG face au Stade Rennais

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Réunie ce vendredi, la Commission des Compétitions de la Ligue de Football Professionnel a finalement validé l’inversion de la rencontre retour entre le PSG et le Stade Rennais. Initialement programmé au Roazhon Park lors de la 23e journée du championnat français, le match se disputera donc au Parc des Princes, comme le souhaitait le Paris Saint-Germain.

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Le club de la capitale bénéficiera ainsi d’un match à domicile et d’un match à l’extérieur face aux Bretons sur l’ensemble de la saison 2026-2027. Le club entraîné par Luis Enrique devra toutefois s’acquitter d’une amende de 150.000 euros pour l’état de sa pelouse et le non-respect de ses obligations en marge du choc de la première journée de championnat.

« Concernant la rencontre comptant pour la 1ère journée de Ligue 1 Mc Donald’s Paris Saint-Germain – Stade Rennais, qui a été inversée le 19 août dernier, la Commission des Compétitions a décidé d’infliger une amende de 150.000€ au Paris Saint-Germain en application de l’article 501.4 du Règlement des compétitions de la LFP, qui vise les obligations des clubs en matière de praticabilité de terrain et de stade de repli. Concernant la rencontre comptant pour la 23e journée de Ligue 1 McDonald’s Stade Rennais – Paris Saint-Germain, le match est inversé et se tiendra au Parc des Princes », écrit l’instance sur son site officiel.

Après plusieurs jours de discussions et de polémique autour d’une éventuelle inversion, la Ligue a cette fois définitivement tranché, mais le SRFC ne compte pas s’arrêter là.

Le Stade Rennais menace de saisir le CNOSF

Après avoir convoqué les deux clubs et entendu leurs arguments, la Commission des Compétitions a décidé d’inverser Stade Rennais – PSG au mois de mars. Ousmane Dembélé et ses partenaires recevront donc les Bretons au Parc des Princes lors de la 23e journée.

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Une décision qui fait suite à l’inversion du match de la première journée, initialement prévu à Paris, mais finalement disputé au Roazhon Park en raison de l’état impraticable de la pelouse du Parc des Princes. Mais cette décision n’est pas du goût des Bretons. Mécontent de la décision de la commission des compétitions de la LFP sur le match retour face au PSG, le club rennais envisage de porter l’affaire devant le CNOSF.

« Le Stade Rennais F.C. prend connaissance de la décision de la commission des compétitions qui inverse le match Stade Rennais F.C. / Paris SG comptant pour la 23e journée de Ligue 1 et décide qu’il se tiendra donc au Parc des Princes. Dans l’attente de la réception de la décision complète et de ses motivations, le Stade Rennais F.C. envisage dès maintenant la saisine de la Conférence des Conciliateurs du Comité National Olympique et Sportif afin de faire valoir ses droits », a fait savoir le SRFC via un communiqué publié ce vendredi.

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Malgré la décision de la LFP, un nouvel épisode pourrait donc s’ouvrir dans les prochains jours concernant ce litige.