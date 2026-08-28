Mercato Stade Rennais : Une offre de 15 M€ tombe pour Djaoui Cissé

Le milieu de terrain du Stade Rennais, Djaoui Cissé a tranché pour son avenir. Il veut quitter Rennes pour rejoindre le RC Strasbourg.

Mercato Stade Rennais : Djaoui Cissé veut rejoindre Strasbourg

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Djaoui Cissé veut quitter le Stade Rennais pour Strasbourg. Le milieu de terrain de 22 ans a fait son choix : ce sera le Racing, et nulle part ailleurs. Formé en Bretagne et engagé jusqu’en 2030, l’ex-international Espoirs sort d’une saison décevante. Son temps de jeu a chuté, précipitant ses envies d’ailleurs dès l’ouverture du marché des transferts.

Les dirigeants des deux clubs négocient activement. Un accord définitif reste à trouver, car les exigences financières divergent. Djaoui Cissé aurait déjà donné son accord au Racing, selon L’Equipe. Son choix ne serait donc plus un obstacle dans ce dossier. Reste maintenant aux deux clubs à trouver un terrain d’entente.

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Les discussions ont récemment débuté entre Rennes et Strasbourg. Pour l’instant, les positions restent toutefois éloignées. Le Racing Club de Strasbourg aurait proposé environ 12 millions d’euros. 3 millions d’euros de bonus pourraient aussi s’ajouter. Rennes, de son côté, dit non. Le club breton réclamerait près de 20 millions d’euros pour laisser partir son crack.

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L’écart financier est donc conséquent. Mais les négociations se poursuivent et les deux parties peuvent encore se rapprocher. Le souhait de Cissé de rejoindre Strasbourg pourrait également peser dans la suite des discussions. Transfertmarkt estime sa valeur à 10 millions d’euros.