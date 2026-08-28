Mercato : Le Stade Rennais négocie le transfert de Cissé et Doukouré

Le Stade Rennais négocie un double transfert avec le RC Strasbourg pendant ce sprint final du mercato estival. Djaoui Cissé intéresse les Alsaciens, Ismaël Doukouré est sur la short-list des Rennais.

Mercato : Le Stade Rennais relance la piste Doukouré

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Le Stade Rennais prépare un double coup. Pour céder Djaoui Cissé à Strasbourg, Rennes exige un deal : inclure Ismaël Doukouré dans la transaction.

Le dossier Cissé est bien engagé. Le milieu de terrain de 22 ans reste une priorité pour Strasbourg et, selon L’Équipe, il souhaite rejoindre uniquement le Racing. Les deux clubs échangent actuellement sur les conditions de son transfert.

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Djaoui Cissé aurait déjà donné son accord pour rejoindre Strasbourg. Le Racing aurait formulé une offre d’environ 12 millions d’euros, avec 3 millions d’euros de bonus supplémentaires. Rennes, de son côté, espérerait récupérer près de 20 millions d’euros. Le montant final pourrait toutefois évoluer au fil des discussions.

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L’écart financier reste important. Pour débloquer la situation, Rennes propose une solution : intégrer Doukouré au deal. Le défenseur strasbourgeois de 22 ans plaît au Stade Rennais. Le SRFC pourrait revoir ses exigences financières à la baisse si Doukouré faisait partie de l’opération.

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Le joueur représenterait alors une recrue intéressante pour renforcer l’effectif rennais, tout en permettant aux deux clubs de rapprocher leurs positions. « Un package avec Doukouré et c’est le deal parfait », affirme l’insider Jonathan. Le Stade Rennais garde donc un œil attentif sur la situation. Si les discussions autour de Cissé avancent, le dossier Doukouré pourrait aussi être bouclé.