Mercato OM : Urgent, Leonardo Balerdi dit oui à l’AS Rome !

Affecté par les récents sifflets du Vélodrome, Leonardo Balerdi est proche de quitter l’OM. Le défenseur argentin a donné son accord pour rejoindre l’AS Rome en cette fin de mercato.

Mercato OM : Balerdi accepte de rejoindre l’AS Rome !

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L’Olympique de Marseille a urgemment besoin de vendre en cette fin de mercato. Son objectif est de satisfaire aux contraintes imposées par la DNCG et décanter enfin l’arrivée d’une première recrue. Et si Igor Paixao n’a toujours pas rejoint Sunderland, une autre vente s’accélère à l’OM.

Leonardo Balerdi, marqué par les récentes critiques d’une partie du public du Vélodrome, est proche de s’en aller. RMC Sport rapporte que le défenseur central de 27 ans a donné son aval pour signer à l’AS Rome. Les Giallorossi poussent actuellement pour finaliser sa signature avant la clôture du mercato.

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Les discussions entre les dirigeants de l’OM et et ceux de la Roma avancent. Elles portent sur un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire, dont le montant exact n’a pas encore fuité. L’ancien défenseur Borussia Dortmund s’apprête ainsi à tourner la page OM.

Un soulagement pour les finances de l’Olympique de Marseille

Leonardo Balerdi a régulièrement été conspué depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille en 2020. Il avait toujours trouvé la force de se relever. Mais le point de non-retour semble atteint. L’international argentin compte relever un nouveau défi sous d’autres cieux.

Son transfert imminent offrirait à l’OM une bouffée d’oxygène pour ses finances. Car Leonardo Balerdi possède l’un des salaires les plus conséquents du vestiaire. Son départ permettrait d’alléger considérablement la masse salariale du club en attendant de nouveaux mouvements.

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Bruno Genesio a lui-même confirmé le nombre de joueurs susceptibles de quitter Marseille en cette fin de mercato. « On doit baisser une masse salariale. Ça peut être 3 à 5 joueurs », confiait-il à l’issue de la victoire contre Strasbourg (4-0).