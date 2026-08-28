Mercato OM : Alerte, Lorenzi lâche un message inquiétant !

En marge du tirage au sort de Ligue Europa, Grégory Lorenzi a tenu un discours peu rassurant. Ses déclarations alimentent déjà des inquiétudes concernant la fin du mercato de l’OM.

OM : Grégory Lorenzi jette le froid sur l’arrivée de nouvelles recrues

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La situation financière de l’Olympique de Marseille impose une restructuration drastique. Le directeur sportif Grégory Lorenzi le sait très bien. Il s’efforce de réduire la masse salariale du club. Cette politique de dégraissage a déjà entraîné le départ définitif de quatre tauliers.

Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Greenwood, Geronimo Rulli et Facundo Medina ont quitté le navire OM. Tandis qu’aucune recrue n’a pas encore été signée. Le spectre d’un mercato sans renfort commence même à prendre de l’ampleur à Marseille.

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Grégory Lorenzi a été interrogé sur ce point. Le dirigeant marseillais a dressé un constat sans appel. Il a refroidi les espoirs des supporters phocéens concernant l’arrivée de nouveaux renforts en cette fin de mercato. « Des arrivées ? Même si nous vendons un joueur, la DNCG ne nous autorisera pas à recruter. Je ne sais pas si les gens comprennent bien la situation. Il faut plusieurs départs pour une seule arrivée », a-t-il déclaré au micro de Canal +.

Un défi de taille pour l’Olympique de Marseille

Des éléments majeurs comme Leonardo Balerdi, Quinten Timber et Igor Paixao se trouvent ainsi poussés vers la sortie afin de satisfaire aux exigences de la DNCG. Cette perspective agace particulièrement Bruno Genesio. L’entraîneur de l’OM sait qu’il sera périlleux de dénicher des successeurs de qualité pour compenser ces pertes.

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Notamment en attaque où le dossier Paixao reste un véritable casse-tête à l’Olympique de Marseille. « Se séparer de Paixão est compliqué car nous n’avons pas forcément l’option de le remplacer. Ce n’est pas une mince affaire », a reconnu Grégory Lorenzi.