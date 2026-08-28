Igor Paixao reste au cœur des discussions entre l’OM et Sunderland. Le directeur sportif Grégory Lorenzi s’est exprimé sur le sujet en marge du tirage de la Ligue Europa.

Mercato OM : Lorenzi fait une mise au point pour Igor Paixao

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L’Olympique de Marseille est fixé sur son parcours en Ligue Europa. Les Phocéens ont hérité d’un tirage mitigé. Ils vont affronter l’Olympiakos, Bayer Leverkusen, Anderlecht, Celtic Glasgow, Celta Vigo, Sturm Graz, Levski Sofia et Besiktas lors de cette première phase.

Outre ce tirage, un autre dossier anime l’actualité de l’OM. Il est question de l’avenir d’Igor Paixao. L’attaquant brésilien, considéré comme l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif, pourrait s’en aller en cette fin de mercato. Il est fortement courtisé par Sunderland, prêt à mettre le paquet pour son transfert.

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Frank McCourt espère un chèque supérieur à 35 millions d’euros pour le laisser partir. Tandis que l’entraîneur Bruno Genesio milite pour le conserver. Ce désaccord suscite diverses interprétations à Marseille. Mais Grégory Lorenzi a tenu à apaiser les tensions et à recadrer la situation. « Il n’y a pas de bras de fer avec Sunderland », a-t-il déclaré dans des propos relayés par La Minute OM.

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« Igor Paixao est un joueur important pour l’OM. Il est courtisé, mais (…) cela ne signifie pas pour qu’il partira. Nous voulons conserver nos meilleurs joueurs et nous nous battrons pour cela », a ajouté le dirigeant marseillais. Cette mise au point démontre la volonté de la direction sportive de l’Olympique de Marseille à préserver ses cadres en cette fin de mercato. Même si la pression financière risque de tout chambouler.